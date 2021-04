Salut confirma que la vacunació per a la població d'entre 70 i 79 anys començarà a partir del 12 d'abril

Salut ha confirmat aquest matí que la vacunació per a la població d'entre 70 i 79 anys començarà a partir del 12 d'abril coincidint amb l'administració de les primeres segones dosis de la vacuna d'AstraZeneca. Així i tot, la consellera Alba Vergés ha explicat que aquesta nova fase de vacunació serà més lenta en comparació a la dels majors de 80 anys.

Vergés ha assenyalat que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys "durarà setmanes" i ha afegit que "no serà fins a finals d'estiu" que Catalunya tindrà un percentatge d'immunització "prou gran per tenir un canvi d'escenari al país". En aquest sentit, ha demanat a la població que segueixi complint les mesures sanitàries i no es relaxi després de Setmana Santa. Salut ha arribat aquest diumenge al milió de dosis administrades a Catalunya contra la Covid-19.

La vacunació no s'atura a Sabadell

Així mateix, el procés de vacunació segueix avançant a Sabadell aquests dies festius per Setmana Santa al Centre Cívic Rogelio Soto, a Campoamor, i al Casal Cívic Arraona Merinals - Julio Regalado, del barri dels Merinals. Ara com ara, a Sabadell ja hi ha 12.455 persones (un 7,2% del total) majors de 18 anys que han rebut les dues dosis de la vacuna i seran les primeres immunitzades.

