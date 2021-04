“Ara van més buscats. Hi ha preus abusius”

Així com els boscos tenen els seus caçadors de bolets, els mercats d’antiguitats tenen caçadors de sifons. Joan Manel Nieto és, amb seguretat, un dels col·leccionistes particular més important de Sabadell. En té prop de 200 unitats, a les golfes de casa seva. I ja quasi la té completa. “Els sifons són quasi infinits, perquè n’hi havia a quasi totes les ciutats d’Espanya”, explica Nieto. I afegeix: “Així que quan vaig començar, un amic sifoner de Pineda, em va recomanar que em centrés en algun criteri per tal d’acotar la col·lecció”.

Dit i fet. Es va posar dues limitacions, a l’hora de caçar sifons. La primera, que fossin catalans. La segona, els colors. “Un dia estava als encants de diumenge, a la porxada exterior del mercat Central, hi vaig trobar un sifó de la casa Pulcra. Em va cridar l’atenció la seva serigrafia blanca i vermella”, rememora. “Crec que no hi ha cap que em falti”, reconeix Nieto, ja que sovint fan trobades de col·leccionistes i no detecta ampolles que li manquin.

Altres col·leccionistes s’han establert criteris més amples, arribant a les 4.700 unitats que té guardades el particular més important de Catalunya a un magatzem industrial. També el col·leccionisme ha viscut el seu boom particular. “Abans érem 4 arreplegats. Te’n parlo de fan uns 10 anys. Anàvem a mercats de brocanters i trobàvem tot tipus de sifons”. Ara, en canvi, els sifons escassegen. “Van més buscats i això ha fet pujar el preu”, analitza Nieto. “Entres a internet i veus uns preus abusius, la gent s’ha tornat botja!”.

Fins a 90 euros

Quins són aquests preus abusius? Un cop li van demanar 90 euros per un sifó que li faltava. No va acceptar. De fet, en la majoria d’ocasions, ha pogut localitzar un altre exemplar del mateix model per alguna altra via. I el sifó més car que ha comprat? Una ampolla amb cap de plom, d’un restaurant de Terrassa, pel qual va pagar 30 euros. Podríem dir que la compravenda ha gentrificat el món dels sifons. També genera moments d’alegria i de desil·lusions.

Entre les anècdotes negatives, la de l’amo d’un bar ja desaparegut de la Rambla que es va negar a cedir-li un sifó. “Li vaig demanar si tenia valor simbòlic per ell i em va respondre que tan sols era decoració. Així que li vaig portar tres sifons meus per intercanviar-li, però es va negar sense donar-me cap motiu aparent”, recorda.

Hereus dels sifoners

Però també hi ha anècdotes entranyables. Com ara la del gironí que el va contactar per explicar-li que la seva família havia estat sifonera, però que per motius diversos, no tenia cap ampolla de la seva fàbrica. I Nieto, sí. “Un dia va el vaig convidar a casa i em va dir si li venia aquell exemplar. De broma li vaig dir que sí, que per 200 euros... I me’ls hauria pagat!”. Però Nieto no tenia cap intenció de cobrar-li cap cèntim. “Aquell sifó era part de la seva vida i vaig estar molt content de poder regalar- li”.

I és que, per a Nieto, aquest món també entronca amb la seva família. Son pare, tot d’una d’arribar de Valladolid, va començar a treballar a la sifoneria Pulcra (al carrer Borrell). Als anys 60, es trasllada a Barberà del Vallès. El pare de Nieto canvia d’ofici, però abans anima tres germans seus a traslladar-se a Catalunya i tots tres entren a la Ondina. “Recordo que tant per Dijous Gras com per Sant Joan anàvem a la fàbrica, a fer festa i berenar”.

La Ondina va fer-se un lloc important en el mercat, fins convertir-se en una de les 10 empreses amb major volum de negoci a Barberà l’any 1969. En els anys 80 va passar a ser una cooperativa, en mans dels treballadors. A principis dels 90, però, es va traspassar. Ara es fabrica a Casa Garcia, a Manlleu, alhora que la mateixa fàbrica elabora la Stel i la Chap.

Una exposició a Sabadell?

“Falta documentació, perquè abans no es feien fotos amb el mòbil com fem ara”, analitza Nieto. I ell es reclama col·leccionista, no historiador. Així i tot, quan es jubili, sospesa preparar una exposició pública a Sabadell.

