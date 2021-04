Part dels horts vora Can Puiggener es queden sense aigua

Una vuitantena de pagesos dels 130 que conformen l’extensa comunitat de les hortes del Fruiterar i l’Horta Vella continuen sense tenir abastiment d’aigua per regar les seves hortes. Enguany, i sempre que la situació no doni un tomb radical, serà el tercer estiu que es repeteix una situació que per ara continua enquistada: “Els que tenim els horts a tocar del riu, anem trampejant la situació amb bombes i mànegues – esura palliativa per regar part de les superfícies de conreu–.

Però els que estan a tocar dels carrers de la ciutat, no els arriba l’aigua. Per tant, si no reguen no planten. I en un any com aquest, bastant sec, ja es necessita aigua a aquestes alçades”, explica el Lluís, representant de la comunitat de regants d’ambdues hortes, les més antigues de la ciutat.

La séquia Monar, el maldecap

Des de l’estiu del 2019 que el motor que ha d’abastir d’aigua les diverses hectàrees de sòl agrícola repartida als voltants del riu Ripoll, va deixar de funcionar per una esllavissada provocada per les arrels d’uns arbres plantats al parc de la Clota, fet que va obturar el pas de l’aigua al seu pas pel Parc de la Clota-Font dels Gitanos.

La reparació d’aquest contratemps, encara pendent d’executar-se, és de 96.285 euros, segons fonts del consistori, que, mentrestant, asseguren unes mesures provisionals, consensuades amb l’Agència Catalana de l’Aigua: als hortolans de l’Horta del Fruiterar se’ls subministrarà aigua tractada provinent de la Mina del Ripoll, mitjançant una canalització provisional fins a les entrades principals de la séquia, amb la instal·lació de vàlvules reguladores, i als regants de l’Horta Vella serà subministrar aigua captada del riu a l’alçada del gual del Molí Torrella, on s’instal·larà un sistema de bombeig, ja que es disposa d’escomesa elèctrica.

Mentre es valora la millor actuació de la bomba i la possibilitat d’instal·lar una comporta a la sortida de la séquia per tal que funcioni com a dipòsit, el malestar entre el col·lectiu va in crescendo: “Estem davant d’una urgència i no són capaços de reaccionar. Hi ha gent molt emprenyada, resumeix Lluís, en el moment que hauria de començar la plantada de tomaqueres. Ara com ara, i un cop autoritzades per l’ACA aquesta mateixa setmana, segons assegura el Lluís, s’espera que en les pròximes setmanes tots els hortolans, per fi, tinguin abastiment d’aigua.

