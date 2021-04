Difícil d’oblidar

Al marge de la informació de proximitat que ofereixen els mitjans locals, com el Diari de Sabadell, la nostra ciutat acostuma a aparèixer a la premsa catalana i espanyola quan és el centre d’un succés greu, com un assassinat o una violació. El judici per l’agressió sexual múltiple a una jove sabadellenca de 18 anys s’ha celebrat aquesta setmana a l’Audiència de Barcelona. Llocs de la ciutat –clau en la realització de la presumpta violació– com els bars musicals, el Mercat Central i la carretera de Terrassa s’han pogut veure en els mitjans d’abast autonòmic i estatal.

Indrets reconeixibles que marquen la nostra quotidianitat, marcats per una història horrible. I mentrestant, el dolor de la víctima (i la seva família i amics), que va haver de reviure els fets en seu judicial. Dos anys i dos mesos després, reiterem en aquestes línies el nostre rebuig contra l’agressió i el fem extensiu a qualsevol atac, vexació o vulneració de la dignitat i el dret de les dones. Esperem pel bé de les sabadellenques i pel present i futur de Sabadell no ser mai més protagonistes d’un succés així.

Esperem ser notícia arreu per grans projectes i iniciatives pròpies: en aquesta edició, per exemple, expliquem com podria ser la renovació dels Merinals. No oblidem mai el pitjor (i que ens fa notícia fora de la ciutat), però no deixem que ens aturi per poder mirar cap al futur.

Publicitat