Projecte de ciutat necessari

En un moment de crisi per a la Unió Europea, en l’àmbit sanitari i l’econòmic –però també per l’auge d’extremismes i nacionalismes–, convé realçar l’enorme esforç inversor que es durà a terme des de les més altes institucions europees per fer front a la crisi del coronavirus.

A diferència de la recessió del 2008, la UE ha apostat per fer inversió i injectar diners en un intent d’aixecar les economies dels 27. A Espanya li toquen 140.000 milions d’euros i s’espera que a la nostra ciutat n’arribi una part. L’Ajuntament de Sabadell va presentar ahir un conjunt de propostes per aspirar a un total de 570 milions d’euros del fons Covid.

La presentació, a càrrec de l’alcaldessa, Marta Farrés, va servir per exposar un full de ruta però també un projecte de ciutat. A Sabadell li ha faltat una estratègia clara i necessitava urgentment tenir una planificació, una idea. Un projecte clar i ambiciós. Considerem que les transformacions incloses per l’Ajuntament a la proposta per a Europa –entre les quals hi ha canvis importants al Ripoll, al sud de la ciutat, i una aposta per l’habitatge i per l’eficiència energètica– posen les bases per definir millor el futur de Sabadell.

