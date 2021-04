Les reines volen la dissetena copa

Enquadrades en el costat més assequible del torneig del KO, on eviten Mataró, Mediterrani i Terrassa, s’estrenaran davant el Sant Feliu, als quarts de final, i contra el vencedor del Catalunya-Sant Andreu, a les semifinals:“Tenim molta il·lusió, no t’enganyaré. Aquesta competició ens agrada molt i tenim ganes de fer un bon paper. Tot i estar a un costat del quadre on hi ha rivals senzills, no et pots refiar de ningú”, alerta Palma.

Res fa indicar, doncs, que l’Astralpool no sigui un dels dos finalistes veient els possibles rivals, però, a la vegada, aquest factor té una doble lectura: “Si no treballem a nivell mental i autoexigent, amb un ritme de competició alt, pot ser una trampa, ja que poden arribar cansats físicament però amb més tocompetitiu”.