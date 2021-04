El Mercantil comença la fase de permanència de la millor forma (2-1)

Millor impossible. No tan sols pel resultat obtingut, sinó per com s'ha aconseguit. El Mercantil ha derrotat al Sants en aquest primer dels cincs partits de la segona fase que l'equip sabadellenc ha de disputar per a aconseguir la permanència en Lliga Nacional.

Tan sols començar el partit, als 11 minuts de joc, el conjunt local s'ha avançat mitjançant un corner i la rematada de David Ponz, que ha donat en un defensor i ha ingressat en la porteria rival. L'eufòria dels espectadors locals, que fa algunes setmanes han tornat als estadis, evidentment ha estat espectacular. Però poc ha durat l'alegria. Tres minuts més tard, Alseny ha aprofitat un error en la defensa del Mercantil i ha posat igualat el partit.

A partir d'aquí s'ha vist, des de les banquetes, les graderies i òbviament des del terreny de joc, la importància del partit. Els dos equips han donat en tot moment el millor que tenen i s'han vist noranta minuts de molta disputa. Tanta lluita i nerviosisme que en la segona part hi ha hagut fins a agressions físiques en la finalització d'alguna jugada, tot incrementat pel públic, evidentment.

El gol de la victòria l'ha fet Pertusa amb una rematada espectacular des de fora de l'àrea als 55 minuts de joc. Un gol que ha reflectit la superioritat del conjunt dirigit per Daniel López que ha merescut més per personalitat, lliurament i constància.

El Mercantil ha començat un dur repte de la millor forma. Queden quatre partits en els quals s'haurà de mostrar la millor versió de l'equip. La pròxima cita serà diumenge dia 17 davant del Vilaseca.

Publicitat