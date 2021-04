La majoria d’abusos i agressions sexuals passen dins de casa

Ni en la foscor del carrer, ni per part de desconeguts. La violació múltiple en una nau ocupada de Can Feu –que ha commogut Sabadell i tot el país– és l’excepció dins la norma: la majoria d’abusos i agressions sexuals es cometen dins de casa i per part de persones properes, segons explica el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sabadell al Diari. “Moltes agressions es cometen per part d’un familiar o un amic... Passa més del que ens pensem i són els que costen més de treure a la llum”, explica Neus Sánchez, cap de servei de Feminismes i LGTBI.

Els agressors aprofiten la proximitat i la confiança per abordar la víctima. Sis de cada deu (59,5%) delictes sexuals comesos a Sabadell el 2020 van ser abusos, és a dir, es va produir sense ús de violència o intimidació. Les víctimes acostumen a guardar silenci. Denunciar un pare, un tiet o un amic estret de la família suposa un doble tràngol. Fer-hi front –molts cops en solitari– és complicat. Malgrat tot, i gràcies als mecanismes de resposta, cada cop es visibilitzen més casos.

L’any passat es van denunciar 88 agressions i abusos sexuals a Sabadell i rodalia, un 38% més que fa una dècada, segons les dades de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos, que inclou la capital vallesana i vuit municipis més. Des de la violació grupal (febrer del 2019), s’han produït 69 casos més mitjançant l’ús de la força. Ho pateixen més elles que ells. Com passa amb la violència domèstica, les dones són les víctimes de la majoria de delictes sexuals. El 85%, segons el Ministeri de l’Interior.

També acostumen a ser joves: el 76,8% té menys de 30 anys i, de fet, la meitat dels casos involucren menors, “els més indefensos”, segons el SIAD. Els delictes es produeixen en un lloc tancat: bé dins la llar, o en un establiment o instal·lació. No a l’aire lliure.

Denunciar, sempre

“Si no es denuncia, no consta. No existeix”, insisteixen fonts dels Mossos, que formen part de la resposta als casos d’agressions i abusos sexuals. Juntament amb la policia catalana, la Policia Municipal, l’Ajuntament i el SIAD, el Parc Taulí i el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) de la Generalitat estan coordinats per donar una resposta ràpida a les víctimes. Se les assessora en l’àmbit legal i també se’ls ofereix atenció social i psicològica.

“No s’ha d’esperar. Massa sovint, ens trobem dones que venen per una atenció general i aleshores descobrim agressions o abusos que van passar fa mesos. O anys”, explica Sánchez. Denunciar-ho a la policia i anar a l’hospital sempre és el primer, insisteixen. I pel que fa a l’entorn, més pedagogia i sensibilitat per ajudar les víctimes.

