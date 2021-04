El Sabadell salva un punt en inferioritat numèrica per seguir viu (1-1)

Punt insuficient... i bo a la vegada. El Sabadell continua sense guanyar a la Nova Creu Alta -pel camí dels cinc mesos sense fer-ho-, però el novè empat consecutiu com a local davant el Cartagena gairebé es pot considerar positiu donades les circumstàncies -ha jugat més de mitja hora en inferioritat numèrica- del partit. L'única lectura bona és que s'escurça en un punt la permanència, ara a tres, i es manté l'average amb un rival directe, però el marge d'error ja és mínim.

L'espectacular rebuda d'un notable grup de seguidors, més de 200, a les portes de la tribuna de la Nova Creu Alta semblava que podia ser un impuls anímic important pels arlequinats. El partit era com un duel de supervivència i s'ha notat sobre la gespa. El Sabadell, amb la gran novetat de Juan Hernández i la dupla Undabarrena-Xavi Boniquet al mig del camp, ha sortit amb bones intencions, però sense l'habitual precisió els metres finals, davant un Cartagena especulatiu. De fet, l'objectiu prioritari d'ambdós equips era evitar errades que poguessin costar car.

El teòric domini local s'ha vist sacsejat amb un cop de cap de Cristian que ha salvat Mackay amb una prodigiosa intervenció. Era la primera arribada del conjunt murcià. Un seriós avís perquè en la segona, la pilota ha acabat al fons de la xarxa del porter gallec després de tocar a l'esquena de Cornud la rematada del central Raúl Navas. L'acció, però, oferia dubtes: Mackay reclamava una falta prèvia, però la revisió del VAR -consultat també pel mateix col·legiat Álvaro Moreno Aragón- ha descobert la posició de fora de joc del jugador visitant Aburjania, qui estava emparellat amb Cornud i, per tant, intervenia directament en la jugada.

Del 0-1 que podia ser fatídic s'ha passat, només un minut més tard, a l'1-0. Gran centrada de Pierre Cornud i cop de cap creuat, impecable, de Diego Molina, Stoichkov, per superar l'estirada de Marc Martínez entre la desastrosa interpretació de la defensa visitant, que ha intentat el fora de joc de manera horrible. Novè gol del gadità. Un golàs que tornava l'alè al Sabadell després de l'ensurt amb el gol anul·lat. L'1-0, però, ha tingut un efecte contradictori: ha perdut tranquil·litat el conjunt arlequinat i ha cedit massa terreny a un Cartagena que ha reaccionat amb ràbia. Una gran acció defensiva de Juan Ibiza ha avortat una rematada d'Aburjania. I del possible 1-1 gairebé es passa al 2-0. De fet, Stoichkov ha fet un altre gran gol, de volea, però abans havia comès falta sobre Raúl Navas i això és el que ha xiulat l'àrbitre. Fins al descans, el Sabadell ha mantingut més la calma i no ha patit gaire. Quedava encara un món sota la pluja.

De nou li ha entrat el vertigen a guanyar al conjunt d'Antonio Hidalgo i en l'única ocasió que el veterà Rubén Castro li ha guanyat la posició a Juan Ibiza per batre amb un míssil imparable Ian Mackay. Com va passar davant el Lugo, Sporting i Girona (per dues vegades), el Sabadell perdia el seu avantatge. El cop ha estat doble perquè a més de l'empat ha arribat l'expulsió de Jaime Sánchez per una duríssima, i totalment innecessària, falta sobre De Blasis. L'escenari es tornava molt negre. Hidalgo ha mogut peces per guanyar consistència i evitar una derrota fatídica. Grego Sierra, Victor i Adri han saltat al camp amb aquest objectiu. El Cartagena ha estat, lògicament, el dominador i ha tingut la possessió, però tampoc ha generat gaire perill. Només alguna acció aïllada que Mackay ha resolt sense problemes. Fins i tot, Victor ha tingut alguna internada en solitari per creure-hi amb el miracle, però era gairebé impossible. El Sabadell fins i tot ha acabat amb 9 per la lesió de Cornud, que pot ser important. Ha resistit com ha pogut el setge final del Cartagena i continua viu, però l'estat no millora. Mal menor.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; O. Rubio Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Cornud, Undabarrena, Héber Pena (Josu, m. 76), Xavi Boniquet (Adri Cuevas, m. 68), Edgar (Grego Sierra, m. 60), Stoichkov (Álvaro Vázquez, m. 76) i Juan Hernández (Victor, m. 60).

Cartagena: Marc Martínez; Antoñito (Delmás, m. 84), Raúl Navas, Carlos David, Forniés, José Ángel (Azeez, m. 84), Cayarga (Nacho Gil, m. 75), De Blasis, Cristian (Elady, m. 34), Aburjania (Carrasquilla, m. 75) i Rubén Castro.

Àrbitre: Alvaro Moreno Aragón (Comitè madrileny). Grogues: Stoichkov; Carlos David, Antoñito, Carrasquilla. Vermella: Jaime Sánchez (m. 59).

Gols: 1-0, minut 20: Stoichkov; 1-1 minut 52: Rubén Castro.

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tancada.

