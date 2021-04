El teu defensor: “Podem guanyar més aparcament”

Maria Tatché, veïna de Castellar del Vallès, demana que es retirin els escocells buits del passeig de Sant Bernat.

Hi ha escocells buits que redueixen l'aparcament al passeig de Sant Bernat

Maria Tatché, resident de Castellar del Vallès, utilitza els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per desplaçar-se des de la plaça d’Espanya fins a Barcelona. La veïna de Castellar ve amb el seu vehicle privat fins a Sabadell i denuncia que “és impossible trobar aparcament gratuït”. Però creu que hi ha una forma de solucionar-ho: que l’Ajuntament de Sabadell gestioni i retiri els escocells buits (vegeu fotografia).

Segons Tatché, no es tracta d’un cas aïllat i es troba al voltant del passeig de Sant Bernat, un carrer proper a la plaça d’Espanya. “Ja és difícil trobar estacionament, però no ho seria tant si l’Ajuntament retirés els arbres ja tallats i asfaltant la zona i refent la pintura que marca les places”, sosté la veïna. Considera que, d’aquesta forma, el passeig “guanyaria estèticament i llocs per aparcar”.

Si bé és cert que FGC va posar en servei el desembre un nou aparcament d’intercanvi modal a l’estació de Sabadell Nord (park&ride), la Maria explica que per als usuaris que provenen de Castellar “és complicat anar fins al capdavant de l’avinguda de Tarradellas per entrar a l’aparcament” i afirma que al passeig de Sant Bernat ben urbanitzat “hi cabrien més vehicles”.

D’altra banda, el pàrquing nou no és gratuït: fins a finals del 2021, els preus de les places són d’1,5 euros al dia per als usuaris del transport públic; el lloguer o pupil·latge d’una plaça serà de 50 euros al mes i, per als vehicles en rotació, la tarifa serà de 0,034 euros el minut. L’espai disposa de tres plantes amb capacitat per a 351 places.

L’Ajuntament de Sabadell revisarà quines possibilitats té la zona per aprofitar millor l’espai disponible

El Teu Defensor s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per sol·licitar una resposta a la demanda de Maria Tatché i fonts municipals asseguren que els tècnics revisaran quines possibilitats té aquesta zona del nord per treure més profit de l’espai disponible i han aprofitat per agrair el suggeriment. Primer, però, haurien d’estudiar l’efectivitat de qualsevol actuació. En qualsevol cas, continuarem informant de les novetats que hi hagi d’aquesta petició.

