Junts reivindica els acords des de l’oposició per renovar l’eix Gran Via-Ripoll

Junts per Sabadell reivindica els acords des de l'oposició per renovar l'eix Gran Via-Ripoll, a través d'un vídeo al seu canal de YouTube. De fet, Lourdes Ciuró, portaveu del partit a Sabadell, assegura que membres de Junts ja treballen en les primeres actuacions a la via. "Ha arribat el moment d'humanitzar la via i articular tots els actius ubicats en ella per generar oportunitats, ocupació i dinamisme, així com per tenir una mobilitat més sostenible i acostar el riu a la ciutat", afirma Ciuró.

Junts considera que no hi ha hagut cap "projecte de transformació" a Sabadell des de la construcció de l'actual Eix Macià i Parc Catalunya a finals dels anys 80. Així mateix, afirma que el seu partit és "l'autèntica força útil" de Sabadell. "La confrontació gratuïta ens estanca. L'actitud proactiva ens fa avançar", finalitza la seva intervenció, Ciuró.

Publicitat