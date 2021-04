L'OAR femení cau davant el Sant Vicenç (21-26), però frega la permanència

Dues parts diferenciades en el partit en què el femení gracienc rebia el Sant Vicenç, aspirant amb Sant Quirze i Castelló a una de les dues places de promoció d'ascens. Les vicentines depenen únicament d'elles per aconseguir-la, de manera que el Gràcia se les havia de veure amb un dels millors del grup, motivat, a més, per fer-se amb dos punts vitals per als seus interessos. Màxima dificultat per a les verd-i-blanques, tot i que també disposades a plantar cara a la recerca d'un resultat positiu que garantís ja la permanència. L'equip de Carol Carmona ja la tindria assegurada en el seu grup perquè supera en 6 punts a l'Associació Lleidatana quan només falten dues jornades, però els dos pitjors antepenúltims dels 4 grups també baixen i caldrà esperar una setmana més per lligar-ho definitivament.

L'inici del Gràcia va ser espectacular i va fer tremolar els fonaments del Sant Vicenç en situar el 6-1 al minut 10. L'avantatge aconseguit va fer créixer les expectatives de les jugadores de Carol Carmona, que van haver de treballar de valent per parar els peus del rival en l'intent d'escurçar el marge i ficar-se en el partit. La pugna arribà al descans amb 12-9, marcador més ajustat que deixava oberta la segona part a tota opció.

Aviat el partit inicià el canvi de dinàmica. El Sant Vicenç va fer valer el seu potencial i va atrapar el Gràcia, que resistí encara fins al minut 14 (17-17). La banqueta més àmplia del conjunt visitant va ser també decisiva per acabar superant les gracienques, que es van quedar sense oxigen i resignades a l'evidència en el tram final en què el marcador fa reflectir la lògica (21-26).

Publicitat