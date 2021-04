El marcador electrònic de la Nova Creu Alta, en obres

Operatiu, però en un estat deplorable. Feia mal als ulls. Aquesta era l'insòlit aspecte que oferia diumenge passat el marcador electrònic de l'estadi Nova Creu Alta. Lògicament, va passar desapercebuda perquè els aficionats no poden accedir al recinte i la retransmissió televisiva no va oferir cap imatge durant el partit davant el Cartagena. L'explicació, segons fonts del club, és que estan previstes unes millores de disseny i pintura per part de l'Ajuntament, però no es van poder acabar a temps els treballs per estrenar-se aquest passat diumenge.

De fet, el tema del marcador s'arrossega des de fa temps. Ha quedat obsolet amb el pas dels anys -ja hi era en l'última etapa del Centre d'Esports a Primera Divisió i encara que en diverses Assemblees de socis i Juntes d'accionistes s'ha proposat la necessitat d'un relleu, les circumstàncies econòmiques del club sempre impedien afrontar la despesa.

Fa unes jornades, es va veure un petit canvi: la nova il·luminació dels números, que en alguns casos no funcionaven correctament. I ara, per aquesta capa de pintura i nou disseny que s'haurà de concretar en els pròxims dies. De totes maneres, el club sembla que té sobre la taula un projecte seriós per estrenar nou marcador la temporada vinent. Veurem si la iniciativa va lligada també a la categoria on jugui l'equip.

