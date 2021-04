La Policia de Castellar intensifica els controls de velocitat “sorpresa”

La Policia Local de Castellar intensificarà els controls de velocitat durant tota aquesta setmana, fins diumenge que ve, a diversos punts del municipi. Ho farà coordinadament amb el Servei Català de Trànsit, a través de radars mòbils que es col·locaran a diversos punts, com ja es fa esporàdicament a les rondes de Llevant i de Tolosa, per exemple.

Es tracta d’una iniciativa d’abast europeu per reduir l’accidentalitat a causa dels excessos de velocitat. D’altra banda, del 26 d’abril al 2 de maig, la Policia Local de Castellar també participarà en una campanya d’àmbit català sobre distraccions al volant i sobre l’incompliment de les obligacions indicades per un semàfor.

Municipi a 30 km per hora

La velocitat màxima permesa per circular a Castellar està limitada als 30 quilòmetres per hora. La mesura, que va ser aprovada per unanimitat al ple municipal, afecta tota mena de vehicles i es va implementar aquest estiu.

A les rondes de Llevant i de Tolosa i als carrers de la Garrotxa i del Bages (Pla de la Bruguera), que travessen el municipi, el límit és més elevat. És de 50 quilòmetres per hora.

D’altra banda, el límit es redueix fins a 20 quilòmetres per hora a les vies urbanes que disposin de plataforma única de calçada; i a 10 quilòmetres per hora quan són àrees per a vianants. En el cas de carreteres interurbanes, la velocitat és marcada per la Generalitat.

Publicitat