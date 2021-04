‘Quedem, si ens deixen’, una oda a les emocions a flor de pell

Les primeres funcions de l’obra musical Quedem, si ens deixen se salden amb molt bona nota. L’humor, l’alegria i també les emocions a flor de pell de l’espectacle van enlluernar al públic de la Sala Gran del Teatre del Sol el passat cap de setmana. De fet, aquest espectacle, dirigit per Adrià Aguilera, és la tercera i darrera obra de la trilogia Quedem. En aquest desenllaç hi trobem tant els protagonistes de la primera obra (els nois) com les protagonistes de la segona (les noies).

Quedem, si ens deixen combina amb humor el sexe i els lligams personals amb la voluntat de ser per a tots els públics, a la vegada que introdueix escenes emotives com la pèrdua d’una persona estimada. De fet, el guió de l’obra fa referència diversos cops a la pandèmia que vivim, que ha canviat completament la nostra forma de relacionar-nos.

Dit això, els músics que actuen en directe són Oriol Sabaté, el propi Adrià Aguilera i Genís Sabaté. Sobre l’escena hi trobem Sergi Gonzàlez, Eric Alés, Llorenç Costa, Marc Pons, Clàudia Anyor, Ariadna Clapés, Bea Boronat, Cristina Fabero, Laura Hernàndez i Maria del Valle. Un elenc d’actors i actrius amb molt talent i convicció.

Reivindicació dels lligams entre persones

Adrià Aguilera, director de Quedem, reconeix al D.S. que la intenció de l’obra ha estat reivindicar les relacions entre persones, que malauradament la pandèmia ha canviat “completament”. “Vaig escriure ‘Quedem’ l’abril de l’any passat, just en el confinament domiciliari. La meva intenció era fer una proposta cultural que posi de manifest la importància del contacte humà”, afirma. De fet, Aguilera fa una valoració “molt positiva” de les tres funcions fetes fins ara de l’espectacle: “La gent surt encantada després de la funció de dues hores, ja que passen per molts estats diferents i deixen de pensar en tot el que està passant”.

El director de l’obra va escriure el guió durant el confinament domiciliari de fa un any

D’altra banda, Sergi González i Maria del Valle, els dos narradors de l’obra, també es mostren molt contents per com han anat les tres primeres funcions. “Veure el somriure i els aplaudiments de la gent fa que t’animis molt més”, afirma el Sergi. En la mateixa línia, la Maria indica que tots els actors i actrius estan molt “agraïts” per la “gran” rebuda del públic. “Ho hem gaudit com si fos la nostra última obra, perquè no sabem què passarà demà”, subratlla.

Així mateix, el Sergi considera que els musicals com Quedem “sempre funcionen molt bé”. “Veure els actors i actrius ballar i cantar a la vegada agrada molt a la gent. El musical és una fórmula màgica i el fet d’incorporar la música en directe el fa encara més especial”, opina. Dit això, els dos actors coincideixen que trobaran a faltar actuar a Quedem. “És tan intens que ens fa pena que s’acabi”, explica la Maria.

Per acabar, el Sergi reconeix que la tornada al confinament comarcal ha estat un “cop dur”, perquè hi havia persones de Barcelona, per exemple, que tenien entrada però que es van quedar sense veure la funció. “La cultura ha de ser una excepció, perquè és segura”, finalitza.

Quedem, si ens deixen es podrà seguir veient els divendres a les 20 h, dissabtes a les 19 h i diumenges a les 18 h fins al 18 d’abril.

