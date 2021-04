L'Ajuntament fa efectiva la subvenció de 60.000 euros per iniciar la segona fase del Museu Aeronàutic de Catalunya

L'Hangar-Museu Aeronàutic de Catalunya, ubicat a la zona nord de l'Aeroport de Sabadell, ha estat l'escenari escollit per signar l'acord econòmic entre l'Ajuntament de Sabadell i la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, que es traduirà en una subvenció de 60.000 euros del consistori per iniciar la segona fase del Museu, aprovat el passat Ple del mes de desembre.

A l'acte hi ha assistit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el tinent d'alcaldessa, Pol Gibert; la tinenta d'alcaldessa, Marta Morell; el regidor de Cultura, Carles de la Rosa; el director de l'Aeroport de Sabadell, José Andrés Domínguez; el president de la FPAC, Daniel Ventura; el president de l'Aeroclub Sabadell-Barcelona, Pere-Joan Nogueroles; i el director del Museu, Domingo Jaumandreu.

Aquest acord permetrà iniciar l'enjardinament dels exteriors de l'hangar per poder-hi exposar part de les diverses peces històriques, ara guardades en un altre espai del mateix aeroport, i la construcció de dos hangars més: "És un dia de joia, no tan sols per l'acord amb l'ajuntament si no perquè d'alguna manera aquest acte és la culminació d'un somni que va començar fa molts anys", ha explicat Domingo Jaumandreu. En la mateixa línia, el director del museu ha detallat quins són els plans de futur del Museu Aeronàutic de Catalunya, un cop la Covid-19 sigui aigua passada: "Continuar restaurant el patrimoni aeronàutic, ajudar en la formació als estudiants i tenir peces emblemàtiques que ens ajudin a explicar la històrica de l'aviació".

En aquest projecte de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya s'hi han invertit 600.00o euros, segons va explicar Daniel Ventura, que va mostrar la seva satisfacció per "crear un recorregut museístic, exterior i interior, i que ens ajudi a crear el pol aeronàutic aquí a Sabadell". Per la seva banda, Marta Farrés es va felicitar per tenir "un altre element històric que situa Sabadell en el mapa del país. Si ens agrada ser capital i referent de país, ho som per elements com el que tenim aquí al darrere. Nosaltres veiem l'aeroport com una oportunitat i no com un maldecap".

