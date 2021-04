Rocío Cebrián, nova directora assistencial del Taulí

El Parc Taulí ha incorporat les darreres setmanes la doctora sabadellenca Rocío Cebrián com a nova directora assistencial. D’aquesta manera, la direcció de l’hospital tanca la crisi oberta el maig passat quan, en plena expansió de la pandèmia, va destituir la directora executiva de l’Hospital de Sabadell i l’Albada, Cristina Carod, fruit d’una sèrie de desavinences amb l’equip directiu. Aleshores el director general del Taulí, Joan Martí, va prendre les regnes de les tasques de Carod, unes funcions que ara recauran sobre Cebrián.

Provinent del Vall d’Hebron

Rocío Cebrián és doctora en Medicina i màster en gestió hospitalària per la UAB i també té al seu CV haver cursat el programa d’Alta Direcció en Institucions Sanitàries d’IESE Business School. En els últims 11 anys i mig ha treballat a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on ha desenvolupat diferents càrrecs. En els últims sis anys ha exercit de subdirectora assistencial d’aquest hospital, on anteriorment havia exercit de coordinadora de recursos assistencials de l’àrea maternoinfantil. Va entrar Vall d’Hebron el maig del 2009 com a coordinadora d’urgències de pediatria. La nova directora assistencial del Taulí té al davant continuar fent front al repte més gran de la història de l’hospital com és la pandèmia del coronavirus.

148 ingressats per Covid-19

Al centre sanitari sabadellenc ahir dilluns hi havia 148 pacients ingressats per Covid-19, sis més que la setmana anterior. D’aquests, 116 estan a planta i 32 a l’UCI, on des de fa mesos que hi havia al voltant de 27 persones i en els darrers dies el nombre ha superat la trentena. L’increment sostingut de pacients ingressats en les darreres setmanes, tot i que controlat, és el que preocupa les autoritats sanitàries de cara a evitar una quarta onada. En funció de com evolucioni la situació dels propers dies, la direcció de l’hospital podria ajornar de nou intervencions quirúrgiques no urgents per poder disposar del personal necessari per fer front a les necessitats d’hospitalització de la Covid-19.

