Centre d'Esports i el Consell Comarcal uneixen forces en la projecció del Vallès Occidental

Projecte conjunt per potenciar el Vallès Occidental. Centre d'Esports Sabadell i el Consell Comarcal han escenificat, sobre la mateixa gespa de la Nova Creu Alta, l'acord institucional amb l'objectiu d'unir forces i treballar en noves vies de col·laboració per a la promoció territorial. Així ho han destacat el respectius presidents, Esteve Calzada i Ignasi Giménez, acompanyats del director general del club, Bruno Batlle; la vicepresidenta, Ana Navés, i els components del Consell Assessor, Manel Sabés i Joaquim Badia.

Esteve Calzada ha volgut subratllar que aquest acord "és un nou pas en la nostra idea d'eixamplar el club a totes les àrees del Vallès, no només a la ciutat de Sabadell. Des del Centre d'Esports estem encantats de treballar i ajudar en la promoció de la comarca a través de la projecció que ofereix el futbol, i l'impacte econòmic i l'atracció que genera arreu del territori. I ho seguirem fent en l'àmbit del futbol professional durant molt de temps", ha assegurat en un clar missatge d'optimisme sobre la permanència de l'equip.

Com a anècdota, l'acte ha coincidit gairebé amb la sortida de l'expedició arlequinada cap a Madrid on aquest divendres es juga un transcendental duel contra el Fuenlabrada. El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha pogut mantenir un breu contacte amb la plantilla i ha aprofitat l'ocasió per lliurar uns obsequis, entre els quals destacava una bossa de mongetes del ganxet de Castellar del Vallès "perquè tocarà suar la cansalada en els partits que falten", ha dit Giménez. Ha afegit que "ara mateix Sabadell és el primer equip de la comarca i un referent molt important per a tota la comarca. Com a element estratègic, l'esport pot ser una eina molt important per donar a conèixer el Vallès. Les dues entitats tenim objectius comuns en la promoció territorial, així com en la funció social de l'esport i la dinamització en l'economia".

