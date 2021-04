El Taulí atura un 10% d'activitat quirúrgica per fer front al creixement de casos de coronavirus

El Taulí ha aturat un 10% d'activitat quirúrgica d'aquest dijous i divendres per tenir prou personal per atendre l'increment de casos de coronavirus. En l'últim mes el nombre de pacients ingressats ha crescut un 60%, passant de 86 a 138.

Com ja ha passat en altres moments de la pandèmia, les operacions que s'han aturat no són prioritàries i es reprogramen per més endavant. Actualment, per Covid-19 a l'hospital hi ha 103 persones hospitalitzades a planta i 35 a l'UCI. És precisament a les cures intensives on es necessita més personal, sobretot d'infermeria, perquè continua pujant el nombre d'hospitalitzats, que s'ha doblat en l'últim mes, passant de 17 a 35 persones. En canvi, a planta aquest dimecres es va reduir el nombre de pacients respecte el dilluns anterior (-13).

Els contagis pugen un 19%

A Sabadell, els nous casos detectats de Covid-19 van augmentar un 18,89% la setmana passada, del 5 a l'11 d'abril, respecte l'anterior, del 29 de març al 4 d'abril. Això significa que es va passar de 323 a 384 positius per PCR o test ràpid d'antígens (TAR). La setmana passada es van fer 6.304 proves, 1.638 més que l'anterior, i la positivitat es va situar al 7,02%. Tanmateix, la velocitat de reproducció de la malaltia pràcticament es va doblar i va passar a 1,58. El risc de rebrot se situa actualment a 518 punts, cinc vegades més que el llindar que marca que el perill és alt.

