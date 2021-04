Soterrar les vies a Montcada costarà 500 milions d'euros i es trigaran 5 anys

Les obres per soterrar les vies de la línia R2 al seu pas per Montcada i Reixac (Vallès Occidental) s'allargaran més de cinc anys i mig i costaran 500 milions d'euros. Així ho ha anunciat el sotsdirector de Projectes d'Obra Civil d'Adif, Joan Carlos Monge, en les Jornades pel Soterrament que aquesta setmana se celebren a la localitat vallesana, on es reivindica eliminar de la superfície les vies del tren des de fa unes quatre dècades.

Monge assenyala que els treballs que cal dur a terme són "molt difícils" i que comportaran una gran afectació al terme municipal, donat que caldrà, entre d'altres, fer les operacions per traslladar el pas de trens per sota terra i construir el nou edifici de l'estació, al centre de la localitat.

Les jornades han estat convocades manera conjunta per l'ajuntament de Montcada i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total, i en aquesta ocasió han servit per aportar dades al projecte llargament reivindicat. Amb un cost total de 500 milions d'euros, es divideix en cinc subprojectes, on la partida principal, de 358 milions d'euros i un termini d'execució de 66 mesos, es destina al soterrament de les vies a la localitat.

El projecte també contempla destinar 11 milions d'euros per a construir la nova estació de Montcada en setze mesos, i 35 milions d'euros a construir les instal·lacions de seguretat i comunicacions, un procés que s'allargarà catorze mesos.

A més, es destinen 94 milions d'euros a la construcció de la variant de Vallbona, a Barcelona, amb un termini de 30 mesos per executar els treballs, i el pla de solucions hidrològiques per a la línia d'alta velocitat en el sector Trinitat, amb 2 milions i un termini d'execució de sis mesos.

"Les obres seran molt difícils i suposaran una ran afectació a la ciutadania, negar-ho seria d'il·lusos, és important que estiguem preparats", explica Monge. El projecte global afecta una longitud de 5,5 quilòmetres, dels quals 2,7 discorren soterrats entre pantalles en dos trams, concretament el comprès entre Vallbona i Can Sant Joan i el que afecta el centre de Montcada fins la sortida situada a l'alçada del riu Ripoll.

