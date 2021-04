Hidalgo: "L'equip està viu. Hem de veure com acaba la jornada i a quina distància estem"

Les valoracions d'Antonio Hidalgo després de l'empat davant el Fuenlabrada (2-2)

El CE Sabadell acaba amb tota la carn a la graella: "Desconec si és molt o poc, però la realitat és que tenim un punt i hem acabat amb el Josu de mig centre i amb el Juan per fora. La veritat és la necessitat que tenim ara, de sumar de tres en tres. El partit ha estat molt difícil, amb una exigència física molt alta. Per qualitat hauríem d'estar més amunt i tothom que ve aquí pateix. Ja vau veure com va acabar el Mallorca quan va venir aquí. El més important és que l'equip creu i té ànima".

L'equip no abaixa el cap: "L'equip està viu i hem de veure com acaba la jornada i a quina distància estem de sortir. Els jugadors s'ho deixen tot i no ha estat gens fàcil. A la primera meitat hem buscat l'esquena, que ha generat el córner del gol del Josu i a la segona meitat hem estat una mica més còmodes, ens han baixat una mica físicament".

Publicitat

Deu dies fins al pròxim partit: "Treballar l'aspecte mental i físic. Ara els partits són més difícils que a principi de temporada, on costa més elaborar les jugades. Avui ens ha costat, però l'equip està 100% mentalment preparat".

Pedro Capó torna a la titularitat: "No és fàcil sortir. Ell treballa moltíssim i avui necessitàvem tres centrals i eren els que teníem a la plantilla. Viu el Sabadell com ningú i és algú que té un sentiment molt, molt gran per al club. És una fiabilitat en aquests anys i està molt compromès amb l'escut i els colors".

Publicitat