L'Ajuntament de Sabadell no demanarà l'entrada a presó de l'exalcalde Bustos

L'Ajuntament de Sabadell, en qualitat d'acusació particular en el cas Mercuri, no sol·licitarà l'entrada a presó de l'exalcalde Manuel Bustos. No hi ha hagut consens entre els grups municipals per definir una posició conjunta. PSC, Ciutadans i Podem no han volgut demanar el compliment íntegre de la pena i han defensat a la reunió que és el sistema judicial qui té les eines per decidir i no els grups municipals.

Per altra banda, Junts per Sabadell, ERC i la Crida, amb matisos, han argumentat que Bustos ha de complir la condemna per rescabalar el mal que ha fet a la ciutat. En aquest sentit, sostenen que l'Ajuntament, en la seva posició d'acusació particular que ostenta des de 2014, ha de respondre al requeriment judicial de definir-se sobre l'executòria de la pena.

La Junta de Portaveus havia estat convocada a instàncies de l'oposició –ERC, Crida, Ciutadans, Junts per Catalunya– per definir una posició consensuada de l'Ajuntament. Ha acabat sense acords i amb moments de tensió, segons han ressaltat fonts que hi eren presents.

Moments de tensió i una "solució atípica"

ERC acusa el PSC de convertir l'Ajuntament en un "aliat de Bustos". El moment més tens de la reunió, que ha durat una hora, s'ha viscut quan el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha reprovat insistentment la posició de Podem a la portaveu del seu grup, Marta Morell, a qui ha acusat d'alinear-se amb la corrupció. Al republicà, se l'ha criticat per "perdre les formes desagradablement".

La Crida també ha optat per prendre una línia dura. En nota de premsa, dispara contra el posicionament del govern: "El cinisme del PSC és un insult a la ciutadania després de tot el mal i la infàmia que ha patit Sabadell a causa de les seves fosques pràctiques polítiques".

Finalment, s'ha explorat una solució per traslladar als tribunals l'opinió de tots diferents grups municipals. Els mateixos polítics la defineixen com a "atípica". Sense un acord de consens, cada grup municipal ha fet constar a l'acte de la Junta de Portaveus el seu posicionament, que els advocats que l'Ajuntament té com a acusació particular faran arribar al jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Bustos, condemnat per treure multes

Està imputat per quatre peces del cas Mercuri i ha estat condemnat per la peça 5 del cas Montcada, però el delicte per al qual Bustos podria entrar a presó és per haver tret multes de trànsit al seu fill i a la seva dona. Per aquests fets, l'Audiència Provincial de Barcelona el va condemnar a tres anys de presó i a 16 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local, provincial, autonòmica o estatal.

L'acusació popular del cas, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, també demana que Bustos compleixi íntegrament la pena de tres anys de presó.

