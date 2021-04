Estilistes a Sabadell: s'adapten a la teva personalitat

La de tota la vida

Blanch’s: La perruqueria que ha vist créixer el barri de Sol i Padrís

L’any 1986, la mare de Pilar Blanco obria el seu petit negoci al carrer de Sol i Padrís, a l’eix comercial del barri. Eren moments de bonança i creixement comercial i Sabadell continuava creixent. Amb divuit anys, la Pilar ajudava la mare a impulsar el seu negoci familiar. “Recordo aquells inicis amb molts nervis, amb la innocència d’una noia que s’enfronta al seu futur”, rememora la perruquera.

Però recorda que l’esperit d’emprendre durant aquells anys estava en procés d’eclosió. La Pilar s’imaginava arribant ben lluny, i fent un balanç d’aquests 35 anys, veu que haver mantingut viva la perruqueria ja és tot un assoliment. El seu secret? No comprometre mai el tracte i la qualitat, malgrat que “els hàbits han canviat”.

Especialitzada en la tècnica del color i tractaments per reparar el cabell, la Pilar gaudeix especialment quan la seva clientela es deixa assessorar. És partidària que no ens deixem arrossegar per les modes, sinó que adaptem les noves tendències en estilisme a la nostra personalitat, estil i els nostres trets físics. És amant de la part més creativa de la seva professió, diu que és la que alimenta els professionals del sector. I anima tots els emprenedors que tinguin una idea de negoci consolidada –i una il·lusió ferma– a muntar el seu propi comerç, tot i els moments que corren. “El convenciment i la il·lusió és el primer pas”, assegura l’autònoma.

Una aposta per Sabadell

The Cuban Barber: La barberia tradicional vestida d’un estil cubà i propi

Fa tot just un mes que l’estil cubà s’ha instal·lat a Sabadell. Yohandi Emilio Rodríguez va veure les orelles del llop i va decidir deixar la seva feina com a perruquer a Barcelona i obrir una barberia al centre de Sabadell. Es negava a quedar-se a l’atur, i és per això que va veure que era el moment oportú per fer-se un nom a la ciutat.

Creu que la Covid no és pas un pal a les rodes per emprendre, més aviat al contrari. “Hi ha sectors que tenen un repte majúscul, però és l’oportunitat de fer-nos forts”, creu. De fet, no és el primer cop que emprèn: va dirigir el mateix concepte de negoci que ara obre a Sabadell a Malta. I un recorregut que l’avala. Amb només 15 anys, va començar a formar-se i a treballar com a barber. Una professió que va descobrir quan era petit, a Cuba. “Vaig créixer al costat d’una barberia i aleshores ja sabia que era el meu futur”, assegura. I no va fallar: gaudeix de la seva feina i aprenent les novetats de tendències i nous estils.

A partir d’absorbir diversos estils, confecciona el seu propi segell professional. Sosté que és un concepte més ampli de negoci, incorpora elements i serveis amb segell d’identitat cubà. El Yohandi detalla que el seu punt fort són els pentinats moderns i la cura de la barba. Però també atén els estils més tradicionals per obrir-se a tota la clientela. I és precisament el tracte directe amb les històries humanes la part que més l’atrau de la seva professió.

Publicitat