El 84% del comerç del Centre, obert malgrat la Covid

El Centre de Sabadell ha perdut un 2% dels comerços en el primer any Covid. Les dades d’un informe pioner de l’Observatori de Centres Urbans – que ha analitzat 9,28 quilòmetres i 998 establiments comercials– revelen que el 84% dels establiments mantenen l’activitat comercial al Centre de la ciutat, només dos punt percentuals per sota del 2019. O el que és el mateix: ara hi ha 158 locals amb la persiana abaixada, 19 més que l’any 2019. Els establiments comercials han afrontat la crisi de la Covid amb més estabilitat que altres municipis de l’arc metropolità com Granollers, Mataró o Terrassa, que han patit una davallada del 3%.

“Un 2% representa molt, però menys del que es podia esperar. La capacitat dels comerciants d'afrontar la Covid ha estat sorprenent”, exposa Jordi Obradors, gerent de la Fundació Comerç Ciutadà i Director de l’Observatori dels Centres Urbans. Les restriccions, però, s’han traduït en un menor nombre de potencials clients als carrers i en menys compres per vianant. Hi ha hagut menys afluència als carrers (-13%), amb una pèrdua diària de 10.000 vianants. Ara la mitjana és de 80.000 persones cada dia. Però també l’índex de compres per vianant també s’ha desplomat: si al 2019 feien compres 7 de cada 10 vianants, l’any passat la taxa de conversió era només de la meitat de vianants.

L'hostaleria guanya terreny

El comerç continua sent l’activitat principal al Centre de Sabadell, 5 de cada 10 establiments. Però el comerç ha perdut força durant l’any 2020 a favor dels locals de restauració (20%), que han guanyat terreny (+1%) malgrat les dificultats que ha patit el sector. D’altra banda, el sector comercial més predominant al centre de la ciutat són els negocis d’equipament de les persones: dos de cada deu comerços són botigues de roba, calçat i complements. Els locals destinats a la restauració i hostaleria (sense comptabilitzar els que funcionen exlusivament com a take-away) són el següent gran bloc i representen un 17% del global.

En el global de l’any, els comerços de serveis professionals han estat l’únic sector amb més obertures (6) que tancaments (4). El sector de la moda és el segon gran sector amb més nous establiments (5), però també amb més tancaments durant el 2020 (18). En el cas dels comerços d’equipament de la llar, les altes (4) s’han mantingut al mateix nivell que les baixes(5). La mitjana comercial manté un dinamisme és negatiu: un 56% de tancaments front d’un 38% d’obertures i un 6% de canvis de sector.

