El Sabadell evita la desfeta a Fuenlabrada (2-2)

Empat de supervivència. El Sabadell viu una ruleta russa de sensacions i acaba evitant la desfeta gairebé definitiva a l'estadi Fernando Torres. Ha pogut guanyar, ha pogut perdre i suma un punt que el condemna a continuar a la zona de descens. Ara caldrà esperar els resultats de la jornada per donar-li més o menys valor.

Pedro Capó s'ha convertit en la gran novetat a l'onze d'Antonio Hidalgo després de moltes jornades d'absència. El menorquí ha format el trident defensiu amb Juan Ibiza i Grego Sierra mentre Josu ha ocupat el carril esquerre en lloc del lesionat Pierre Cornud. D'aquesta manera, Óscar Rubio ha avançat la seva posició com a carriler dret i l'altra novetat ha estat la presència de Gorka Guruzeta com a referència ofensiva juntament amb Stoichkov i Héber Pena.

Ha sortit més endollat el conjunt madrileny que en els primers 4 minuts ja ha fet intervenir dues vegades Ian Mackay, sobretot en una rematada de cap de Pathé Ciss a boca de canó que ha avortat el porter gallec amb una resposta salvadora. Com sempre. Tampoc s'ha vist sorprès en un xut llunyà de Cristóbal. Potser pressionat per la transcendència del partit, el Sabadell semblava una mica atemorit. Li ha costat agafar el ritme, però gairebé en la seva primera arribada ha trobat or pur. Una internada d'Heber Pena ha acabat en córner i el rebuig del porter Belman al llançament l'ha caçat Josu Ozkoidi, qui ha engaltat una canonada amb la cama dreta, des de més de 25 metres, i la pilota ha besat la xarxa, ajustada al pal. Un golàs. Quedava un món, però s'havia fet el més difícil: trencar la dinàmica de domini local i avançar-se en el marcador, una circumstància que el Sabadell ha sabut gestionar molt bé en la majoria de duels fora de casa.

Fins al descans no ha patit gaire el conjunt arlequinat. El Fuenlabrada ha mantingut la possessió, però s'ha enredat en la teranyina arlequinada i les constants protestes d'Iban Salvador, protagonista de gairebé totes les faltes locals. El Sabadell ha apostat pel pragmatisme. En la seva situació ja no queda alternativa. Ha mantingut a ratlla el conjunt madrileny amb sacrifici, esforç i una gran feina defensiva. Però tot això s'ha enfonsat en uns segons de dubte a l'inici de la segona part. El conjunt arlequinat no ha sabut defensar una acció aparentment fàcil i Borja Garcés ha aprofitat la falta de contundència per superar Mackay amb un xut fluix i col·locat, desviat fins i tot per Juan Ibiza lleugerament. Un cúmul de despropòsits.

L'empat ha fet mal i el Fuenlabrada ha perdonat en els peus de Mula el 2-1. Hidalgo ha mogut fitxa amb l'entrada de Victor i Juan Hernández i el murcià ha gaudit de la millor oportunitat del partit després d'una greu errada del porter Belman, qui ha deixat la pilota als seus peus i amb la porteria buida, l'extrem arlequinat ha xutat fora de manera increïble. Del possible 1-2 s'ha passat al 2-1 en una jugada personal de Nteka. Semblava el cop de gràcia, però la fortuna li ha donat un cop de mà al Sabadell en un córner i l'autogol de Cristóbal. Aquest equip no es rendeix mai, això segur. Amb l'empat i els últims canvis -Néstor i Álvaro Vázquez-, el Sabadell s'ha refet i ha cercat el 2-3 fins a l'últim sospir. Ha tingut arribades per fer-ho, però no ha estat possible. És un punt de supervivència a l'espera dels resultats de la jornada.

Fitxa Tècnica

Publicitat

Fuenlabrada: Belman; Pulido, Sotillos, Juanma, Glauder, I. Salvador (Pol Valentín, 75'), Mula (Kanté, 70'), Cristóbal, Pathé Ciss, Nteka (Fuentes, 83') i Borja Garcés.

Sabadell: Mackay; Pedro Capó (Victor, 60'), Juan Ibiza, Grego Sierra, Josu, Undabarrena (Álvaro Vázquez, 84'), Óscar Rubio, Xavi Boniquet (Adri Cuevas, 46') Guruzeta (Néstor, 70'), Stoichkov i Héber Pena (Juan Hernández, 60').

Àrbitre: Joan Ander González Esteban (Comitè basc). Grogues: Juanma.

Gols: 0-1, minut 16: Josu; 1-1, minut 48: Borja Garcés; 2-1, minut 66: Nteka; 2-2, minut 70: Cristóbal en p.p.

Incidències: Estadi Fernando Torres. A porta tancada.

Publicitat