S’ha parlat molt de la Covid el darrer any. Primer, la crisi sanitària, i després també hem incidit en la recessió econòmica derivada de la paràlisi i les restriccions. En molts moments, molts de vosaltres haureu pensat que això no s’acabarà mai, però hi ha motius per pensar que no serà així. I ens ho hem de dir. Estem lluny de les morts i dels ingressos hospitalaris de la primera i la segona onada.

No podem estar tranquils, però també és cert que l’escenari que tenim avui és molt diferent. I ens ho hem de dir. La Setmana Santa ha passat amb un bon balanç: el nombre d’hospitalitzats al Parc Taulí, lluny de créixer, ha baixat; i tot i que els contagis van a l’alça, els casos greus són molts menys. En paral·lel, en la darrera setmana s’ha recuperat el ritme de vacunació d’abans de les festes i, amb pràcticament 9.000 dosis en els últims dies, una cinquena part dels veïns de Sabadell ja han rebut almenys la primera vacuna.

Anem en la bona direcció per sortir-nos-en i tenim actius que ho demostren, com és el comerç i la restauració de la ciutat. Segons un estudi de l’Observatori dels Centres Urbans, el 84% dels locals comercials de l’Eix Central segueixen oberts. Tot i les enormes dificultats, la resistència comercial ha estat estoica. Increïble. Digna d’una ciutat com Sabadell.

