Futbol sala: duels directes a Segona B i el FS Sabadell femení a consolidar-se

La jornada de futbol sala d'aquest cap de setmana ofereix un cartell força atractiu. A la Segona B masculina, Club Natació Sabadell i Escola Pia arriben a l'equador de la segona fase amb duels decisius que poden marcar els objectius finals de la temporada. D'una banda, els nedadors rebran aquest dissabte (17 h), al pavelló del Nord, l'ETB Calvià, líder destacat del grup 3 de la Segona Divisió B. Una final anticipada per als jugadors de Borja Burgos si volen mantenir opcions de disputar el 'play-off'.

El conjunt nadador necessita trencar la seva dinàmica negativa que l'ha fet baixar del primer al tercer lloc i, a més, amenaçat per altres equips, entre els quals es troba l'Escola Pia, que voldrà allargar la seva ratxa positiva aquest diumenge (18.30 h) a la pista del Mataró, segon classificat. Aconseguir la quarta victòria consecutiva obriria de bat a bat les portes del play-off abans del derbi sabadellenc i deixaria la zona alta de la taula en un mocador.

A la categoria femenina, el FS Sabadell-Clínica Dental Navarro es manté ferm al capdavant de la classificació després de la seva treballada victòria a la pista del Jseús Maria Josep (0-3) davant un rival molt sòlid. Tot i el clar domini de les creualtenques, només Zoè Cebollada va perforar la porteria local abans del descans. A la segona part, l'equip de Xavier Muñoz va haver de picar molta pedra per sentenciar amb gols de Zoè i Gemma Font en la recta final. Les arlequinades continuen com a líders intractables, igualades amb el CFS Les Glòries, però un partit menys. Aquest dissabte (15.30 h) reben el Màgic Sants, sisè classificat, al pavelló de Can Balsach amb l'objectiu de consolidar la seva privilegiada posició a la Divisió d'Honor.

A la Segona Catalana femenina, cal subratllar el duel entre l'Escola Pia i EF OAR Gràcia, un derbi que no va decebre. Màxima intensitat i molta igualtat, només trencada amb un gol d'estratègia d'Iris i un segon de Marta en un contracop que van significar la victòria per l'equip gracienc de Jordi Civis, que així consolida el seu lideratge del grup. D'altra banda, el Génesis Can Deu Associació Esportiva va golejar al Can Cuyàs (10-0) i el sènior B del FS Sabadell va caure davant el segon classificat, el Montcada (5-1).

