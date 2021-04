Sabadell serà la primera ciutat d'Espanya que abordarà la pobresa menstrual

El grup municipal de Junts per Sabadell té la intenció que l’Ajuntament de Sabadell prengui cartes per eradicar la pobresa menstrual de la ciutat. La formació liderada per Lourdes Ciuró presentarà al proper Ple municipal una moció per reclamar a l’administració local que adopti diverses mesures per pal·liar aquesta circumstància. Es tracta de la primera moció d’aquesta temàtica que es presenta tant a nivell Catalunya com de l’estat espanyol, segons l’ONG Period.org.

La moció de Junts per Sabadell proposa que l’Ajuntament treballi en dues direccions: la divulgació i el subministrament gratuït de productes d’higiene íntima. En aquest sentit, insta el govern local, a través del servei de Salut, a desenvolupar accions de formació per erradicar l’analfabetisme menstrual orientades a col·lectius de joves, dones en situació de vulnerabilitat i homes trans.

La pobresa menstrual és la dificultat d’accés no només a productes d'higiene íntima, sinó també a tots aquells relacionats amb la higiene bàsica com l'aigua, el sabó i altres elements necessaris per a la salut íntima de dones i homes trans.

“Sabem que bona part del problema no depèn de les competències municipals, però com a Ajuntament tenim el deure d’afrontar les dificultats derivades de la pobresa menstrual a Sabadell perquè impacta en les dones més vulnerables i es correlaciona amb la pobresa econòmica i l’exclusió social”, explica Lourdes Ciuró.

Productes d'higiene íntima, béns de primera necessitat

D'altra banda, Junts també demana que els productes d’higiene íntima passin a considerar-se béns de primera necessitat i estiguin disponibles de manera gratuïta, per a dones i homes trans en risc d’exclusió social, als centres locals d’assistència social, a més d’incloure’ls als lots d’aliments que es distribueixen a famílies en situació de vulnerabilitat. Finalment, la moció també insta l’Ajuntament a demanar al govern de l’estat l’aplicació de l’IVA superreduït del 4% a aquests productes, actualment gravats amb un IVA del 10%.

“L'elevat cost dels productes d'higiene íntima és un dels principals motius de pobresa menstrual perquè a bona part del món es consideren béns de luxe, tenint en compte els impostos que se'ls apliquen i que els fan inaccessibles”, denuncia Ciuró.

Segons Junts, a Europa, 1 de cada 4 dones ha de decidir, per problemes econòmics, entre comprar productes d'higiene íntima o aliments. La situació s’agreuja perquè aquestes necessitats bàsiques no cobertes porten a moltes dones a recórrer a mètodes antihigiènics per gestionar la seva menstruació, com la utilització de cartons, paper de diari o teixits. “Això les exposa a patir infeccions i nombroses patologies relacionades no només amb la salut física sinó també amb la salut mental. Convé recordar que un cicle menstrual sa és un indicador de salut i contribueix a un bon equilibri hormonal i emocional”, explica la portaveu de Junts per Sabadell.

