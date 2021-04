Victòria de privilegi del juvenil 'A' del Sabadell davant del Barça (0-2)

S'ha donat el dia perfecte. En un partit molt sofert, però ben treballat, els dirigits per Miki Lladó s'han emportat una gran victòria del Joan Gamper, davant d'un Barça dominador, que ha proposat i ha generat innombrables ocasions de gol, però que no ha pogut batre la porteria arlequinada.

Ha estat d'esperar que el conjunt blaugrana surti al terreny de joc amb una predisposició de domini. Així s'ha donat, el Barça ha tingut pràcticament en totes les facetes del partit la possessió i el control del joc, però el Sabadell ha estat molt més determinant. Poques oportunitats de sorprendre i molta contundència per a un Sabadell que ha sabut portar perfectament el partit cap a on més li ha convingut. Tot el contrari, per al Barcelona, que ha generat molta més profunditat, però no ha pogut amb Pol Tristán -figura indiscutible del partit- i a més ha concedit les suficients oportunitats com perquè el Sabadell no perdoni i s'emporti 3 punts d'or.

Cert és, que la primera part el Barça ha controlat en absolut el joc, defensant cap amunt i sense deixar al Sabadell ni pretendre la cerca de profunditat. No obstant això, els blaugrana no han pogut amb el porter arlequinat ni amb la sort, que avui ha estat del costat visitant.

Ja en la segona meitat, el Sabadell ha mostrat una altra cara. El domini local ha continuat present però també han començat a arribar les oportunitats per a la visita, que en tan sols quatre minuts, ha sentenciat el partit. Primer Bustamante, després d'una jugada increïble de Gabriel Gausachs per banda esquerra, en la qual el lateral ha aprofundit al màxim i ha donat una passada interior perquè el davanter només l'hagi d'empènyer.

Tres minuts més tard, ha aparegut Eloi Pozuelo. Aprofitant la seva altura, el davanter arlequinat ha rematat després d'un centre i ha posat tot molt de cara per als de Miki. Ha semblat una quimera feta realitat. No pel resultat, sinó per com s'ha donat el partit i el que s'ha emportat cada equip.

El juvenil del Sabadell s'ha mesurat davant un dels millors equips de tota la temporada i s'ha emportat 3 punts més que merescuts per saber com ha estat la millor manera d'afrontar-ho. Falta molt, però la il·lusió ara és cada vegada més gran. El pròxim cap de setmana nova cita important, al Municipal d’Olímpia davant de l'Espanyol.

Publicitat

Publicitat