El teu defensor: “El semàfor no funciona”

Josep Casajuana apunta que un semàfor de la carretera de Caldes, a l’entrada del Raval d’Amàlia, no funciona.

Es tracta del semàfor ubicat al final del pont de la Salut

Josep Casajuana contactava dijous amb el D.S. per denunciar que un dels semàfors ubicats a la carretera de Caldes –a l’entrada del barri del Raval de l’Amàlia– no funcionava. Es tracta del semàfor ubicat al final del pont de la Salut, accedint des del nucli de Sabadell en direcció a la Salut. Segons el seu relat, dijous a les 8.30 h no funcionava, malgrat que va estar esperant per travessar el pas de vianants durant més de deu minuts.

“Es tracta d’una zona molt concorreguda a certes hores del matí”, sosté Cristina Valencia, veïna del Raval de l’Amàlia, que assegura que el semàfor no va funcionar correctament “durant un parell d’hores” el matí de dijous. Casajuana assegura que va haver de travessar el pas de vianants deu minuts després, ja que no marcava la fase verda per als vianants malgrat que havia premut “repetidament” el polsador del semàfor. En aquest sentit, va contactar directament amb El teu defensor per alertar l’Ajuntament de Sabadell de la situació i reclamar que els tècnics reparessin aquesta incidència, que considera “un perill” per als vianants que hagin de creuar aquest pas de zebra.

Es tracta d’un error puntual. Els tècnics es van personar al lloc per comprovar que funcionava correctament

Aquest cas, tal com avancen fonts veïnals i han confirmat fonts municipals, s’ha tractat d’un error puntual. Els tècnics de l’Ajuntament de Sabadell van personar-se a la carretera de Caldes el mateix dia que El teu defensor va fer el requeriment per detectar l’avaria i reparar el semàfor. Un cop allà, però, van comprovar que tot funcionava correctament. En tot cas, el D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques.

D’aquesta forma, es pot seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament a l’administració local. També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Un cop fet el procés, un missatge electrònic confirmarà l’enviament. Tot i això, el D.S. us continuarà defensant.

