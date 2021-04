L'OAR Gràcia certifica la permanència amb una gran victòria (27-31)

Per la porta gran. El femení de l'OAR Gràcia ja té la permanència a la butxaca amb els dos punts que va aconseguir en derrotar el Mislata a domicili. Disposat a tancar el tema en aquesta jornada sense haver de dependre d'altres resultats, el Gràcia va sortir com un coet i va fer un començament gairebé perfecte. Els 8 gols d'avantatge de què disposava al minut 12 no només evidenciaven la seva superioritat sinó que semblava que havien de proporcionar-li una bona dosi de tranquil·litat (5-13).

Incomprensiblement la situació va fer un gir espectacular: el Gràcia va passar de despert a adormit i -veure per creure- en el mateix temps només va ser capaç d'anotar un gol. El parcial 7-1 (12-14) li esborrà el somriure i ficà de ple el Mislata en el partit. En els cinc minuts de pas al descans es va tornar a deixar veure i va aturar momentàniament la progressió del conjunt local (14-17).

Al minut vuit de la segona part el partit s'havia igualat (18-18). El cop anímic rebut per les gracienques no convidava a l'optimisme, però el conjunto de Carol Carmona tornà a l'origen i amb parcial 0-4 recuperà avantatge i confiança (18-22). L'esforç de l'equip valencià per tornar a anul·lar la diferència no tingué efecte perquè el Gràcia, cap i cor, respongué a qualsevol intent. Només un defalliment general hauria pogut impedir la victòria que es començà a mig festejar amb el 25-30 establert per Belén Reche. Poc després (27-31) arribà l'esclat de joia, totalment justificat després de signar una excel·lent temporada.

