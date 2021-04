Robatori amb força a dues escoles de Matadepera

L’Escola Montcau La Mola i l’Escola Joan Torredemer han patit aquest cap de setmana passat robatoris amb força, que han causat desperfectes als accessos dels equipaments. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge. Es va sostreure diners, sobretot.

El primer robatori advertit va ser al Montcau – La Mola. A quarts de quatre de la matinada, la Policia Local va rebre una trucada de Mossos d’Esquadra advertint d’un robatori al centre escolar, on s’havien sostret diners de la caixa. De moment, la revisió de les càmeres de seguretat ha permès saber hi ha, com a mínim tres individus implicats, la identitat dels quals s’està investigant.

Minuts més tard, cap a les 4 de la matinada del mateix diumenge, l’empresa que gestiona les alarmes del Joan Torredemer va trucar la Policia Local per a un possible robatori. Quan la patrulla s’hi va desplaçar, van trobar la reixa d’entrada forçada i oberta, i la porta d’accés també forçada. La Sala de Direcció i la Secretaria van aparèixer regirades i amb diversos elements sostrets. Va ser aleshores quan es va activar la Policia Científica de Mossos d’Esquadra, i ja s’estan revisant les càmeres per tal d’aclarir els fets. També s’han donat indicacions al centre per tal de protegir els accessos a l’escola.

Més intents de robatoris

A partir d’aquests dos fets, la patrulla de la Policia Local es va adreçar la mateixa matinada de diumenge a la resta de centres escolars del poble, comprovant que també s'havia intentat accedir a l’Escola Municipal de Música Frederic Mompou.

