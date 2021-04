Sensacions i realitat comercial

[Per Josep Mercadé, periodista]

El comerç dona vida i dinamisme a les ciutats. Aquesta afirmació, com a eslògan, probablement seria compartida per molta gent. En temps de pandèmia, segueix tenint sentit tot i haver de patir els efectes de les restriccions que limiten moltíssim l’activitat i provoquen, també, el tancament de negocis. Aquesta és la sensació que podem tenir quan passem per determinades zones de Sabadell en veure moltes persianes abaixades.

No obstant això, les dades de l’informe de l’Observatori de Centres Urbans, comentades al reportatge publicat aquest dissabte pel Diari de Sabadell, mostren una realitat més optimista que certament contrasta amb la sensació que comentava abans. Saber que la Covid-19 només ha forçat al tancament el 2% dels negocis ubicats al centre de Sabadell i que el 84% de les botigues mantenen l’activitat dona cert respir.

Des que va esclatar la pandèmia, tots, en algun moment de pessimisme, hem fet servir alguna expressió com ara que l’economia se n’anirà a pastar fang. En aquesta afirmació hi pesen molt les sensacions contaminades per l’estat d’ànim general fruit de les dades de contagis, de morts, d’ERTO, d’aturats... Tot aquest còctel dona peu a veure les coses amb unes tonalitats més aviat fosques que aboquen a un cert desànim. La realitat, però, ens diu que molts establiments intenten aguantar i fer front a l’adversitat del moment com la resta de persones. Però quan ja no es pot més, l’alternativa és tancar.

La dicotomia de sensació i realitat ens interpel·la de cara al futur. Com que la realitat està per veure, ens hem de moure en les sensacions. De tota manera, les dades publicades en aquest reportatge de dissabte mostren algunes de les claus d’aquest futur, com ara que el sector de la restauració agafa força.

L’altra cara de la moneda és què podem fer perquè els establiments segueixin donant vida a les ciutats. Aquí sí que cal un seguit d’accions que evitin, com està passant al Centre de Sabadell, que determinades zones perdin la capacitat comercial que havien tingut. El resultat és que s’han convertit en veritables zones fredes per al comerç i les persianes abaixades així ho demostren. Per tant, cal trobar l’equilibri entre evitar concentrar establiments en un àmbit determinant i deixar que en altres zones acabin perdent atractiu.

Sabent que una de les conseqüències de la pandèmia serà un canvi en el model comercial, no podem deixar que les nostres ciutats perdin aquests elements de vitalitat urbana. En això cal esmerçar-hi tota mena d’esforços i potenciar aquelles activitats que poden oferir el dinamisme que requereix la trama urbana.

