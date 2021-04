La nova plaça de Lisboa ja està oberta al públic

La reformada plaça de Lisboa, al barri de Can Llong, ja està oberta al públic després d'un any i mig d'obres i retard. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, la va inaugurar el passat 17 de març, però encara faltava acabar els tràmits administratius per poder retirar les tanques perimetrals i obrir aquest espai a la ciutadania. Finalment, des d'aquesta setmana ja s'hi pot passejar.

El contracte de jardineria inclou un any de manteniment de la vegetació que s'hi ha plantat, un dels elements característics de la nova plaça, ja que compta amb gespa i espècies arbustives que encara han de créixer. Les plantes estan ubicades en dunes que omplen l'espai, que també compta amb zones d'estada a banda i banda de la ronda d'Europa i una àrea central per poder-hi fer activitats a mesura que les restriccions per la pandèmia de la Covid-19 ho permetin.

La plaça de Lisboa està pensada per ser un ser un nexe d'unió entre Can Llong i Castellarnau. En la inauguració, Farrés la va qualificar d'"espai emblemàtic" perquè allà mateix el Govern vol que s'hi construeixi una nova estació de Rodalies, un aspecte que s'estudiarà en el Pla director de l'ens ferroviari. L'alcaldessa va reivindicar aleshores la feina feta per l'executiu malgrat el coronavirus subratllant que "no parem". A part, la plaça és una obra central en un barri en ple creixement, ja que s'hi estan construint el CAP i l'escola Virolet.

1,2 milions d'euros

El projecte de reforma integral de la plaça el va iniciar l'anterior govern quadripartit. El seu cost ha estat d'1,2 milions d'euros, repartits en 870.654,29 euros per l'obra civil que es va adjudicar a Artífex Infraestructuras SL i 386.993,27 euros per la jardineria a Ambientalia World, SL.

