"Mentalment estem molt forts i estic convençut que ens salvarem"

Clar i contundent. El lateral basc del Centre d'Esports, Josu Ozkoidi, ha volgut transmetre un missatge d'optimisme a l'afició de cara al duel del pròxim dilluns (21 hores) davant el Mallorca. "Som conscients de la nostra situació i el que ens juguem en les set finals, ara ja ho podem dir així, que ens queden. L'equip està molt fort mentalment i penso que ja ho ha demostrat altres vegades. Ara és el moment de posar-hi el cor i deixar-ho tot al camp". També assegura que el fet de tancar la jornada, després de conèixer els resultats dels rivals directes, no els afectarà negativament.

El Sabadell afronta dos duels consecutius a la Nova Creu Alta, però Josu no vol anar més enllà del partit de dilluns. "La prioritat ara mateix és guanyar el Mallorca. Pensar en les següents jornades encara ens afegiria pressió i això no és positiu. Tampoc podem obsessionar-nos amb la mala ratxa a casa perquè ens sortiria fum del cap. Ens ha costat guanyar a l'Estadi, és cert, però això pot ser una motivació més per fer-ho ara, en el moment clau". El lateral ha insistit que el punt fort del Sabadell és "el grup, el vestidor. Som una família i en aquest aspecte penso que estem un punt per sobre que la resta. Som un equip que mai ha llançat un partit a les escombraries, lluitem sempre fins al final, i molt pocs rivals han estat superiors. Per això estic convençut que ens salvarem".

La lesió de Pierre Cornud li ha obert les portes d'una titularitat que Josu ha tingut difícil aquesta temporada. Ell assegura que ho ha viscut "de manera molt natural. És normal tenir una gran competència en aquesta categoria i qui no estigui preparat per lluitar i assumir menys protagonisme durant una lliga, no es pot dedicar al futbol. Jo no he de demostrar res, crec que ja he demostrat el meu compromís amb el club amb la meva feina en aquests quatre anys i així continuaré. Fer-ho el millor possible ens acostarà a guanyar". Això sí, després de la seva estrena golejadora al futbol professional, ara voldria celebrar el seu aniversari amb un altre gol. "Seria fantàstic, però en aquests moments l'únic important és el col·lectiu". diu.

El Mallorca arribarà a la Nova Creu Alta en posició d'ascens directe, però amb alguns dubtes, conseqüència de la seva mala ratxa fora de casa (1 punt dels últims 12). Josu admet que "és un equip amb un potencial increïble, impossible de competir en una temporada, però en un partit pot passar de tot. Té les seves debilitats i hem d'intentar aprofitar-ho, com va fer el Castelló per exemple. Mantenir la porteria a zero ens acostaria a l'objectiu". Lamenta l'absència d'un home important com Stoichkov per la clàusula de la por "perquè quan falta un jugador sempre som pitjor, però en aquestes circumstàncies tots hem de donar el màxim, jugui qui jugui. Estic segur que serà així".

