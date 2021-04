A presó un dels còmplices de la violació múltiple a Sabadell per "l'elevat risc de fuga"

L’Audiència de Barcelona ha decretat l’ingrés immediat a presó de Redouane Oukhlifa, el tercer condemnat per l’agressió sexual múltiple a una menor d’edat a Sabadell el febrer del 2019. El jove havia estat condemnat, com a còmplice, a 13 anys i mig de presó.

L’acusació particular havia demanat una vista breu per sol·licitar l’empresonament, que s’ha celebrat a primera hora d’aquest dimecres. Poc després, el tribunal que va jutjar i condemnar tres dels quatre acusats, ha decidit que passi de llibertat provisional a presó provisional sense fiança fins la meitat de la pena imposada per “l’elevat risc de fuga”.

Redouane Oukhlifa, qui va entrar a l'Audiència de Barcelona abans del judici fent un símbol de victòria amb la mà, és l'únic dels condemnats que no havia entrat a presó.

L’acusació creu que existeix risc de fuga, perquè és d’origen marroquí i un altre acusat ja es va fugar en el seu moment, i pot amenaçar la víctima, com ja li va passar a la víctima amb un altre acusat. La fiscalia s’ha adherit a la petició. Per la seva banda, la defensa al·lega que té arrelament perquè la seva parella és espanyola i actualment està embarassada, i que s’ha presentat a totes les citacions judicials. La defensa encara no ha presentat recurs contra la sentència.

El tribunal considera que els indicis durant la instrucció del cas, que no van portar-lo a presó provisional, ara s’han convertit en proves durant el judici. Els magistrats consideren que l’únic arrelament que té R.O. a l’estat és l’embaràs de la seva parella, que està de 27 setmanes de gestació. El tribunal recorda que el jove és immigrant irregular, no té feina i ja té una sentència de dos mesos de presó per un robatori amb força en casa habitada o local obert al públic el març del 2019. També recorda que el seu domicili actual és el del seu sogre, a Manresa, i que el seu germà, també investigat, es va fugar abans del judici, cosa que podria suposar “un canal de fugida”.

