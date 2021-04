La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció exigeix al PSC, c's i Podem que "es posicionin davant la corrupció"

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció exigeix l'entrada immediata a presó de Manuel Bustos. L'exalcalde de Sabadell durant 13 anys s'ha assegut al banc dels acusats en tres ocasions del cas Mercuri: els casos de les multes (peça 30), Montcada i Reixac (peça 5), i el cas que va quedar arxivat de la Federació de Municipis. La Plataforma defineix la situació "intolerables" els delictes comesos pel càrrec públic més alt de la ciutat. En aquesta línia s'ha manifestat el portaveu d'Esquerra Republicana ha exigit la dimissió de l'actual alcaldessa, Marta Farrés, "si es posiciona al costat de la corrupció", en aquest sentit assegura que "l'Ajuntament no ha perdut el seu ADN bustista". La portaveu de la Crida Per Sabadell, Nani Valero, "Sabadell ha patit molta corrupció, lamentem que Podem i Ciutadans s'hagin alienat amb la defensa amb el PSC, ja que és un insult a la ciutadania després de tot el mal i infàmia que ha patit la ciutat". Així mateix, Junts per Sabadell també ha recolzat a La Plataforma, tot i no haver-se sumat als parlaments.

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, actua com a acusació popular del macrocàs Mercuri, que conforma un total de 38 peces. Aquest vespre ha reclamat a la Plaça Sant Roc "que faci justícia de la sentència". A més, ha assenyalat els partits de Podem i Ciutadans per haver recolzat al Partit dels Socialistes, ja que divendres passat, els tres grups municipals van optar per "mantenir el silència" davant la sentència imposada per l'Audiència Provincial de Barcelona.

En aquest sentit han reforçat la idea que l'Ajuntament actuï com acusació particular al tractar-se d'uns delictes comesos per l'exalcalde "que són els qui tenen l'obligació de vetllar perquè aquests fets delictius no es produeixin", lamenta el portaveu d'esquerra republicana, Gabriel Fernández. Així doncs, la Plataforma denuncia el bloqueig i reclamen una rectificació del posicionament del PSC, Podemos i Ciutadans; perquè "perquè adoptin una actitud clara i ferma com a acusació particular". Així mateix, han traduït la situació com "una oportunitat" per demostrar "coherència davant la corrupció".Així mateix, cal remarcar que en la peça número 5 no s'ha executat la pena de presó que corresponia a Bustos.

Moció d'Esquerra Republicana i la Crida per Sabadell

Els grups municipals d'Esquerra Republicana i la Crida per Sabadell són proposants de la moció que es presentarà el Ple del 4 de maig perquè el govern, juntament amb ciutadans "es pronunciï clarament" i en "funció del vot majoritari". La iniciativa vol evitar que es repeteixin els fets de la Junta de Portaveus extraordinària del passat divendres 16 d'abril, on els grups esmentats "van maniobrar perquè l'exalcalde socialista no entrés a presó per la seva condemna prèvia".

Per entendre la moció, els grups municipals es remunten a una moció del 2014 la qual instava a la personació de l'Ajuntament. Tots els partits van donar llum verda a la proposta excepte, el PSC que hi va votar en contra. Tot i això la moció va quedar aprovada i avui en dia encara és vigent. Així mateix, el passat 16 d'abril es va reunir la Junta de Portaveus, convocada per ERC, Crida per Sabadell, Ciutadans i Junts per Sabadell per donar compliment al qual es va establir l'any 2014.

El silenci de la Fiscalia

Paral·lelament, a dia d'avui, segons l'advocat de l'acusació popular i regidor d'Esquerra republicana, Raúl García Barrossa, no hi ha constància que la fiscalia s'hagi pronunciat respecte al cas; fet anòmal davant d'una sentència titllada per l'advocat de "ferma". Així mateix, assegura que el jutge ha de poder analitzar totes les parts; ja sigui l'acusació popular, la particular, la defensa de Bustos i de la Fiscalia. Tot i això, , Manuel Bustos, podria ser més a prop de presó per complir els tres anys de pena, ja que l'Audiència de Barcelona ho determinarà en els dies vinents.

"Les multes"

Els fets es remunten a l'any 2012. Bustos va fer anul·lar dues multes gràcies a la seva intermediació amb l'aleshores intendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran –condemnat pel Suprem a 15 mesos de presó–. En el primer cas es tracta d'una multa de 200 euros a la seva dona per estacionar on no podia fer-ho a la plaça del Vallès. A hores d'ara, encara és vigent el macrocàs, ja que no s'han sentenciat totes les peces dels delictes comesos entre els anys 2010 i 2012.

