L'escola de restauració de la fàbrica Sallarès Deu obrirà el curs 2023

L'Escola de Restauració de Sabadell serà el primer projecte que es posarà en marxa a l'antic conjunt fabril Sallarès Deu del barri de Gràcia. En una visita a les instal·lacions, aquest dijous l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha anunciat que la voluntat del Govern és aprovar el projecte entre els mesos de maig i juny, licitar-lo cap a finals d'any i, amb la previsió que les obres duraran 12 mesos, aquest nou equipament començarà a funcionar el 2023.

A part d'aquesta escola, al Sallarès Deu també es preveu traslladar-hi l'Escola de Flequeria de Sabadell i instal·lar-hi un Centre avançat de formació per a la transició digital, projectes que especialment depenen de l'arribada de fons europeus Next Generation o que se n'aconsegueixin d'altres convocatòries. A hores d'ara, els tres projectes i, per tant, el pressupost global per reconvertir l'espai s'enfila als 9 milions d'euros. L'edifici és propietat municipal des que el 2018 l'anterior govern el va comprar per 4,55 milions d'euros.

La restauració, punt fort

Farrés ha remarcat que com a ciutat "som molt forts en restauració", conscient que la situació actual de la pandèmia estigui castigant durament aquest sector. L'executiu planteja el projecte perquè tot i que a Sabadell aquest la restauració és un dels àmbits que genera més llocs de feina, "no teníem formació". D'aquesta manera es vol poder donar resposta des de la mateixa ciutat a la demanda de professionals que tenen i tindran l'hostaleria i la restauració.

Per fer realitat aquest projecte caldrà rehabilitar i adequar la fàbrica Sallarès Deu, cosa que es farà amb un 1,8 milions d'euros procedents dels fons europeus FEDER que cobriran el 50% del cost i la resta l'assumirà l'Ajuntament. L'escola de restauració estarà vinculada al Vapor Llonch, que depèn de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

El projecte de l'escola de restauració parteix de la proposta guanyadora del concurs que es va fer i va guanyar el despatx barceloní Julià Arquitectes i Associats amb la proposta Intersticis Actius. L'actuació es durà a terme a les naus A i B, ocupant una superfície de 2.300 metres quadrats. La reforma de l'edifici permetrà recuperar els patis interiors que, alhora, serviran per fer-lo energèticament més sostenible.

Escola de Flequeria

En una altra nau de Sallarès Deu s'hi traslladarà l'Escola de Flequeria, que es farà en col·laboració del Gremi de Flequers de Barcelona i substituirà i ampliarà l'oferta de l'actual ubicada a Cal Molins. La seva posada en marxa està prevista cap al 2026 i el pressupost és de 2,8 milions d'euros.

D'altra banda, en el mateix període 2021-2026 es vol posar en marxa el Centre avançat de formació per a la transició digital vol afavorir el salt tecnològic d'empreses i ciutadans. Està pressupostat en 2,1 milions d'euros.

De forma imminent quan estigui rehabilitat, hi haurà una petita part d'oficines de la fàbrica que utilitzarà l'àrea d'administració de l'escola municipal d'art i disseny Illa. Per adequar aquest espai es destinaran 180.000 euros. Un altre espai es destinarà al Rebost Solidari.

L'edifici Sallarès Deu havia acollit les empreses Textifibra-Lepoutre. L'immoble el va projectar l'arquitecte terrassenc Lluís Muncunill el 1920 i és un dels més significatius d'estil modernista industrial que hi ha a Sabadell. L'edifici està protegit patrimonialment i consta principalment de quatre grans naus de 5.476 metres quadrats de planta en total (uns 800 metres quadrats cadascuna, i 80 metres de llarg), tot i que la superfície construida és de 8.318 metres quadrats ja que a sota de cada nau hi ha pràcticament el mateix espai soterrani.

