“Regalem feminisme per Sant Jordi”

(Per Georgina Monge)

No tot el que ha vingut amb la pandèmia ha estat dolent i, malgrat que l’any passat no vam poder celebrar Sant Jordi, en paral·lel sabem que el nombre de lectors i lectores freqüents (és a dir, que llegeixen habitualment llibres cada setmana) s’ha incrementat al voltant del 5% el 2020. I, si bé les llibreries van patir un descens de vendes de fins al 60% a l’inici de la pandèmia, van tancar l’any amb unes caigudes acumulades d’un 5% (i per tant, un percentatge substancialment inferior).

Al mateix temps, el feminisme està en alça. Cada cop som més les persones que ens identifiquem com a feministes i que veiem aquest moviment com l’única via possible per assolir un món més just i igualitari.

I, com no podia ser d’una altra manera, el món de la lectura també s’ha vist permeabilitzat per aquesta onada imparable del feminisme. I és importat. Perquè la lectura i la cultura en general són unes eines potentíssimes de transmissió de valors. I els llibres, sens dubte, són artefactes revolucionaris amb un gran potencial per modificar imaginaris i societats.

Sabadell ha mostrat la seva sensibilitat lectora feminista: fa poc es va celebrar la Fira del Llibre Feminista, llibreries com la Llibreria Macondo disposen d’un club de lectura feminista, algunes biblioteques públiques han realitzat actes feministes, entitats com l’Obrera han impulsat programes de ràdio al voltant del feminisme i la literatura...

Aprofitem l’embranzida! I, per Sant Jordi, regalem feminisme!

* Georgina Monge fa crítica literària a ‘A punt de llibre’, el seu perfil d’Instagram (@apuntdellibre)

