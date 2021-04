“Sortim per la Rambla amb lluentons al vent”

(Per Marta Pontnou)

Aquest serà el millor Sant Jordi de tota la història de Catalunya. Si ens deixem de dades, d’estadístiques i de lamentacions, podem convertir-lo en el millor de tots els temps.

Perquè ja sabeu que tant a la vida privada de la catalana com en la història general, saber-te i creure’t superior només és qüestió d’actitud i de guanyar guerres. I ja estem fartes de perdre-ho tot: batalles, croades, cites, festes d’aniversaris, festa majors, concerts i excursions. Per tant, l’única manera de fer un Sant Jordi com cal és creure’ns que aquesta versió que farem serà la millor de la nostra vida com a país.

Sortim al carrer amb precaució i mascareta i fem veure que no ha passat res perlamortdedéu, fem com aquells matrimonis que passegen agafats de la mà somrient per la Rambla de Sabadell, que 5 minuts abans estaven a casa dient-se el nom del porc amb els papers del divorci sobre la taula. Fem veure que no anem amb la boca i el nas tapat, fem veure que no ens ofeguem. Perquè segurament a mi em matarà abans una llavor de plataner de la via Masssegué clavada a mitja gola que l’onada de la variant britànica que campa aquests dies per la ciutat.

L’única manera de celebrar la festa després d’un any de merda serà si ens la creiem. Si diem que aquesta versió versionada escapçada i dispersada per la ciutat és la millor. Perquè les catalanes ho fem bé tot. I si sortim amb distància, mascareta i una capa d’autoestima i lluentons onejant al vent, el nostre Sant Jordi serà el millor de la història de Catalunya. Sortim valentes, cofoies i pentinades, que aquest 23 d’abril serà memorable.

Si tot l’any ens omplim la boca per dir que el dia de l’amor català és el 23 d’abril i no pas el 14 de febrer, fem el favor de començar per nosaltres mateixes i estimar allò que fem, malgrat que sigui retallat i distorsionat.

La nostra festa del llibre i la rosa és única i no la podem comparar amb cap altra del món, per això sempre podrem dir que la diada és nostra i aquest any serà la millor.

* Marta Pontnou és assesora d'imatge i articulsita a Núvol. Acaba de publicar el llibre Sexe Ficció.

