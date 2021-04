Derrota del Mercantil als instants finals de partit (2-3)

Increïble però cert. Al Mercantil se li ha escapat en qüestió de set minuts un partit que tenia més que ficat a la butxaca.

Probablement el conjunt blaugrana ha pecat d'especulatiu. Ha tingut ocasions, però el Prat ha gaudit fins i tot de més oportunitats de gol al llarg del partit. No obstant això, durant el desenvolupament del xoc, no ha donat la sensació en cap moment, i menys amb el 2-1 a favor de l'equip local, que als sabadellencs se li pogués escapar el resultat.

No obstant això, en dos contraatacs molt ben efectuats per part dels visitants, el Mercantil ha vist com la possibilitat d'obtenir la tercera victòria consecutiva en aquesta segona fase de la Lliga Nacional.

La derrota ha estat dolorosa, però no hi ha temps per a lamentar-se ni tampoc marge per a tornar a equivocar-se. El pròxim partit serà el dia 8 de maig, quan el Mercantil visitarà a La Floresta a la recerca de tres punts que ho acosti a la permanència.

Publicitat