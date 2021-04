Els afectats pels pisos dels Merinals es desmarquen de l'associació de veïns del barri: "No ens representa"

La Comissió d'Afectats pels pisos desperfectes dels Merinals, que agrupa prop de 170 famílies, es desmarquen de les accions promogudes per l'Associació de Veïns de Merinals-Arraona-Can Gambús. Remarquen que l'associació no representa la "voluntat real dels veïns del barri" i que s'equivoquen col·laborant amb el Frente Obrero, una entitat que consideren "partidista" i amb "clars interessos polítics". Jaume García, portaveu de la Comissió d'Afectats, subratlla que estan "en contra" de l'acció que s'ha dut a terme avui al matí promoguda per l'associació de veïns per pressionar a les administracions públiques per una solució en els habitatges i la neteja del barri.

Garcia afirma que en aquesta iniciativa no hi ha participat "cap veí" i, a la vegada, denuncia que s'han realitzat accions il·legals, com pintar els bancs de la plaça Vençuela. "Els afectats pels pisos desperfectes ja tenim una mesa de negociació amb la Generalitat, amb la qual tenim moltes esperances. A més, l'Ajuntament ens dóna suport en la nostra causa. No volem que l'associació de veïns ni Frente Obrero es posin al mig i vagin per un camí equivocat, perquè si la cosa acaba malament, nosaltres serem un altre cop els afectats", explica.

García considera que estan patint una "flagrant injustícia" que no es mereixen. "Ningú els ha cridat ni necessitem la seva ajuda. De fet, estem convençuts que amb la nostra manera de fer aconseguirem una solució amb els habitatges i una millora de la neteja en la fase 2 dels Merinals", remarca.

D'altra banda, el portaveu indica que ha tingut converses amb Francisco García, president de l'associació de veïns del barri, a qui li ha transmès la postura dels veïns afectats. "Així i tot, no ens fan cas. Fan la seva i es pensen que ens defensen, i no és així", exposa.

