L'Associació de Veïns dels Merinals es planta: "El nostre barri està ple de brutícia"

L'Associació de Veïns de Merinals-Arraona-Can Gambús es planta i reclama a les administracions públiques que solucionin de "manera immediata" als problemes de "brutícia" als Merinals. Aquest matí han organitzat una jornada juntament amb Frente Obrero, en què han participat prop de vint persones, per netejar carrers del barri com a acte de pressió i "denúncia pública" a l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat, els qui acusen d'abandonar els Merinals.

També remarquen que el barri té problemes d'insalubritat, instal·lacions públiques "anacròniques" i greus patologies estructurals en habitatges. Francisco García, president de l'associació de veïns, considera que formen part del barri "oblidat de Sabadell". "Les institucions públiques ens ignoren. El nostre barri està ple de brutícia. Tenim plagues de rates i paneroles, per culpa de la falta de neteja. No podem viure entre escombraries", afirma.

Operaris de l'Ajuntament van netejar carrers del barri ahir

Així mateix, García explica que entre vuit i deu operaris de l'Ajuntament van anar ahir al matí als Merinals a netejar algunes de les zones amb més brutícia "a correcuita" i de manera "intensiva". "Feia anys que no venia ningú a netejar. Ens va sorprendre a tots. Així i tot, en part ja hem guanyat, ja que ens hem fet escoltar", subratlla.

A més, el president de l'associació de veïns opina que l'Agència de l'Habitatge, que forma part de la Generalitat, i l'Ajuntament "es tiren la pilota l'un a l'altre". "No hi ha unes directrius clares de qui ha d'assumir la neteja i hi ha abandonament molt clar del barri". Tanmateix, García remarca que tenen reunions periòdiques amb l'Ajuntament i que esperen que aviat la situació vagi a millor.

"Alguns veïns del barri no accepten l'acte que hem fet avui, perquè opinen que l'Ajuntament hauria de tenir l'obligació de netejar els nostres carrers. Tenen certa raó, però hem de protestar, perquè això sigui realment així. Si no fem res, tot seguirà com fins ara", finalitza.

D'altra banda, Sergio Morata, responsable polític de Frente Obrero al Vallès Occidental, indica que fa més d'un any i mig que treballen als Merinals. De fet, tres persones de les setze que formen part del col·lectiu viuen al barri perifèric de Sabadell. "Volem arribar també a Can Deu i Ca n'Oriac. És molt important que els barris s'organitzin i tornin a recuperar l'essència obrera que s'ha perdut", exposa Morata.

Publicitat