Dolça derrota de l'OAR Gràcia per celebrar la permanència

Punt final a la Divisió Plata Femenina amb un marcador que fa justícia a allò que succeí sobre el terreny de joc. El conjunt eldenc (5è), en ratxa de bons resultats i amb jugadores experimentades i resolutives, va tenir el partit controlat en tot moment i no deixà marge per a la sorpresa. El Gràcia, lliure de pressió per haver assolit la permanència la setmana anterior, afrontà el repte amb ganes, però entre ambdues plantilles encara hi ha diferència i es va haver de rendir a l'evidència (21-28).

Carol Carmona va repartir minuts en un partit més de celebració, intranscendent, tot i que competit com qualsevol altre i que deixà bon sabor de boca als assistents. Superat el repte de mantenir la categoria, el Gràcia mirarà d'incorporar uns quants reforços per intentar objectius més ambiciosos la temporada que ve. De moment, cal gaudir del bon balanç de l'actual.

Permanència virtual

L'OAR Gràcia masculí va caure davant l'Handbol Esplugues per 16-19, un marcador final mesquí en gols, més proper a ser un resultat de la mitja part, per a un partit tanmateix ple d'interès en què l'immens treball en l'aspecte defensiu i la destacada actuació dels porters van ser elogiables. Si dues setmanes enrere el Sant Quirze, líder, va haver de treballar de valent per endur-se la victòria per la mínima del pavelló gracienc, a l'Esplugues, segon classificat, també li va tocar esforçar-se al màxim per superar el conjunt de Cesc Borrell.

Per al Gràcia, una altra vegada, la resignació després que l'enfrontament es decidís en els darrers cinc minuts. S'hi va arribar amb la incertesa de l'empat a 16 que mantenia ben altes les espases. En la recta final, el Gràcia va protagonitzar tres ensopegades fatídiques: dues faltes en atac i una pèrdua de possessió. L'Esplugues va mostrar aleshores més ofici i va anotar el parcial 0-3 que desfeia la igualtat. Per a ell, doncs, els punts que li permeten tenir a tocar la classificació per a la fase d'ascens. La bona notícia per al Gràcia arribà poc després: la derrota del Banyoles contra el Terrassa li dóna la permanència virtual.

També el Creu Alta Sabadell Handbol va celebrar l'ensopegada del conjunt banyolí que combinada amb l'agònica victòria arlequinada davant el Joventut Mataró (29-28) acosta el conjunt de Sergi Cifré a la permanència la temporada del seu retorn a la categoria nacional. Això sí, van haver de patir de valent els locals. No pintava gaire bé el partit a la primera part, amb avantatges per l'equip mataroní que van arribar fins als 4 gols (12-16, descans).

Aquesta vegada, però, el Creu Alta va reaccionar a la segona meitat, fins a forçar la igualtat al marcador amb el 21-21. A partir d'aquí, ruleta russa d'emocions, alternances, nervis, tensió i una última remuntada arlequinada per convertir un 26-27 en el definitiu 29-28. Esclat d'alegria final i ara s'obre una escletxa de cinc punts per sobre el descens que marca el H. Banyoles a 4 jornades del final. La salvació, més a prop.

Publicitat