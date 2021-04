El Sabadell necessita trencar la mala ratxa a la Nova Creu Alta per sobreviure

No és 'caixa o faixa', però gairebé. Almenys per sobreviure i mantenir opcions de permanència, el Sabadell necessita trencar dilluns (21 hores) davant el Mallorca la nefasta ratxa a la Nova Creu Alta, on ja s'han complert cinc mesos de la seva última victòria. El conjunt arlequinat, com reconeixen des del vestidor, afronta 7 finals per la salvació i la primera és fonamental per recuperar confiança i autoestima i, per sobre de tot, evitar una escletxa perillosa respecte als rivals directes.

Antonio Hidalgo ho té clar: "en el moment en el qual ens trobem tenim la necessitat de guanyar, sigui qui sigui el rival. Respectem moltíssim el Mallorca perquè està fent una gran temporada i té una plantilla de gran qualitat. A 42 jornades és impossible competir amb ells, però a un partit, per què no? Hem de donar-ho tot al camp i parlo en tots els sentits. L'entorn també és una part importantíssima perquè els jugadors han de notar el suport de dins i fora del club".

El tècnic arlequinat és conscient que les possibilitats de salvació s'haurien de fonamentar en els quatre partits a la Nova Creu Alta, fins ara un calvari. "És evident que fins ara no hem aconseguit els resultats desitjats. Són cinc mesos sense guanyar, però també podem parlar de gairebé cinc mesos sense perdre. Ara només ens val sumar de tres en tres i guanyar dilluns seria un punt d'inflexió importantíssim perquè el nostre Estadi pot ser vital per aconseguir l'objectiu".

A les dificultats del partit s'hi afegeix un contratemps prou important: la baixa obligada d'Stoichkov per la famosa clàusula de la por que va incloure el Mallorca en el contracte de cessió. El tècnic no s'ha mullat sobre el seu substitut. Apunta a Aarón Rey, però no es descarten altres opcions. "Haurem de valorar entre tots els homes d'atac i decidir el que pot ser millor", ha dit. Álvaro Vázquez i Néstor podrien ser novetats a l'onze per combatre l'equip menys vulnerable de la categoria amb només 22 gols encaixats.

El Mallorca també és el millor visitant de la Lliga SmartBank amb 32 punts, 2 més que l'Espanyol, però arriba a la Nova Creu Alta en la seva pitjor ratxa forana. Només ha sumat 1 dels últims 12 punts com a visitant. L'empat al Gran Canària davant la UD Las Palmas (1-1) és l'únic resultat positiu entre tres derrotes: Sporting Gijón (2-0), Fuenlabrada (4-1) i l'última al Nou Castàlia contra el Castelló (1-0). Encara amb un coixí notable sobre l'Almeria, el tècnic Luis Garcia Plaza vol assegurar com més aviat millor l'ascens directe. Recupera el màxim golejador de l'equip, el senegalès Amath Ndiaye (9 gols), absent a Castelló per sanció. És dubte l'altra referència ofensiva, Abdón Prats, amb molèsties físiques. Estan descartats Antonio Sánchez i Lago Júnior, que no han pogut entrenar encara després de patir la Covid-19.

El duel serà dirigit pel col·legiat navarrès Iosu Galech Apeztiguia, qui ja ha xiulat a la Nova Creu Alta aquesta temporada amb resultats negatius pel Sabadell: 0-2 davant el Mirandés i 1-2 contra l'Almeria. En canvi, també va ser l'àrbitre de la victòria arlequinada a Cartagena (1-2). L'últim antecedent és el de la temporada 14/15, un 1-1 amarg perquè el Mallorca, amb un gol de Pau Cendrós, va igualar en l'últim sospir l'1-0 d'Aníbal Zurdo i deixava els arlequinats en una situació crítica a la taula. Els seguidors arlequinats s'agafen a dos precedents molt més positius: el 4-0 de la temporada 13/14 també a Segona A o l'1-0 de la 17/18 en l'únic enfrontament a Segona B, amb gol de Felipe Sanchón. Curiosament, Sabadell i Mallorca s'han vist les cares a totes les categories del futbol estatal, de Primera a Tercera Divisió.

