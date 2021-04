El teu defensor: "El carrer està ple d’excrements"

Jordi Barquer lamenta que al voltant de la Gran Via hi hagi defecacions de gossos de forma recurrent

Al carrer Alguersuari i Pasqual hi ha excrements de gossos

Joan Braquer es va posar en contacte fa unes setmanes amb el D.S. per denunciar que cada dia de l’any, a la Gran Via, concretament al carrer Alguersuari i Pasqual hi ha excrements de gossos. Barquer manifesta que es tracta d’un espai de sauló que voreja la calçada i cada dia està ple d’excrements d’animals. Així mateix, reivindica que, anteriorment, hi havia gespa, però, que la nova mesura d’arena encara ha emfatitzat el problema, ja que segons ell “sembla que encara cridi més l’atenció perquè siguin uns banys per a gossos”, diu fent broma.

Així mateix, el Joan assegura que tant amb la gespa com amb el sauló hi ha un munt d’excrements de gossos. Afirma que no és només una queixa personal, sinó que la sosté tota la xarxa veïnal de la zona. En aquest sentit, però, va ser la iniciativa de Barquer qui va decidir posar-se amb contacte amb El teu Defensor, per poder alertar a l’Ajuntament d’aquesta situació quotidiana titllada de “desagradable”. En aquesta línia i de forma indignada lamenta que “no podrem educar mai els propietaris de gossos, ja que fa més de 20 anys que ens trobem estroncats en aquesta situació”.

Pensa que la societat hauria d’aportar valors educatius, ja que “és totalment indignant que cada dia el carrer estigui ple d’excrements i just sota casa sembla un vàter de gossos”, lamenta. La seva proposta és canviar el sauló per ciment o rajoles, d’aquesta manera assegura que els propietaris no deixaran allà els excrements. Així mateix, manifesta que és una mesura que funcionarà com a pedaç, ja que no és aquesta l’arrel del problema.

L’Ajuntament es compromet a engegar campanyes de sensibilització respecte als animals de companyia

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, consultades per El teu Defensor sostenen que el tema dels excrements dels gossos és una qüestió de responsabilitat ciutadana en la qual estan treballant de manera global a tota la ciutat. Així mateix, asseguren que es realitzen campanyes de sensibilització de la ciutadania per fer entendre “la responsabilitat dels animals de companyia”. En aquest sentit, la voluntat de l’Ajuntament és posar l’accent en campanyes de sensibilització. En aquest cas assenyalen, que s’estudiaran si existeixen alternatives viables.

