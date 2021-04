Meritxell Serret i Diana Riba, guanyadores dels Premis Valors Republicans 2021

Esquerra Republicana de Sabadell ha lliurat aquest matí els Premis Valors Republicans 2021 a l’exconsellera i diputada Meritxell Serret i l’eurodiputada Diana Riba, parella de Raül Romeva. Ho han fet en un acte, amb aforament limitat a la terrassa de l'Hotel Urpí, en què també s'han presentat els llibres de l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, Escrivim el futur amb tinta lila, i de la productora i assessora d’imatge Marta Pontnou, Sexe ficció. Forcadell, però, no ha pogut assistir-hi, ja que el jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya va revocar-li el tercer grau penitenciari el passat 6 d'abril.

El president de la secció local d’Esquerra Republicana i el també regidor Santi Valls, ha estat el responsable d'entregar el guardó a les guanyadores, juntament amb Mercè Valls, secretària d'organització del partit a Sabadell. D'entrada, Valls ha destacat que és una satisfacció pel partit republicà tornar a entregar els Premis Valors Republicans després que el 2020 no fos possible per la pandèmia. ERC atorga els premis a Riba i Serret per "la importància de recordar els represaliats i les seves respectives famílies".

Meritxell Serret s'ha mostrat agraïda pel premi: "Aquest reconeixement m'ajuda a seguir amb la nostra causa. Sóc represaliada i la repressió té moltes cares. Així i tot, no em traurà el somriure i les ganes de viure", ha afirmat. Per la seva banda, Diana Riba, també ha donat les gràcies pel guardó i ha recordat que la seva feina al Parlament Europeu serveix per seguir defensant "valors republicans i antifeixistes".

Presentació dels llibres de Forcadell i Pontnou

Dit això, abans de l'entrega de premis ha tingut lloc un col·loqui entre Pontnou, Serret i Riba sobre els llibres de Forcadell i de la mateixa Pontnou. D'entrada, han valorat el llibre de l'expresidenta del Parlament, Escrivim el futur amb tinta lila, el tercer exemplar més venut a Sabadell. Serret ha encoratjat al públic a llegir-lo i ha elogiat Forcadell: "Té una força enorme i no amaga la realitat, sinó que l'enfronta. És un referent per a tots nosaltres", ha dit.

En la mateixa línia, Riba ha fet èmfasi en la reflexió de Forcadell sobre el sistema penitenciari català: "Hem sabut moltes més coses sobre les presons. No podem seguir tenint el mateix sistema", ha considerat. Així mateix, també ha valorat el llibre de Pontnou: "Ens parla d'un feminisme molt més desacomplexat i ens ajuda a treure capes d'una educació massa enconcertada cap a les dones", ha reflexionat.

Per la seva banda, Pontnou ha preferit no fer comparacions amb el llibre de l'expresidenta del Parlament, per "vergonya". "Són llibres molt diferents que tenen un interès diferent. Jo parlo de l'empoderament i l'alegria de ser dona. En canvi, Forcadell se centra a explicar els problemes de les dones a la presó", ha exposat.

Serret, prudent davant el judici del 30 d'abril

D'altra banda, Meritxell Serret, en declaracions al D.S., ha explicat que la seva tornada a Catalunya ha estat molt "emotiva", però que a la vegada necessita temps per "aterrar" i per "posar les coses al seu lloc". "Per mi l'exili ha estat un aprenentatge, tot i la repressió. Sóc més forta i resilient, tot i que hi ha hagut moments molt durs i injustos. El fet de tornar al meu país ha estat un pas molt important després d'estar més de tres anys a Suïssa", ha dit.

La setmana que ve, el dia 30 d'abril, Serret està citada a declarar davant del Tribunal Suprem per la causa de l'1-O. Serret havia de comparèixer davant la cambra el passat dia 8, però la declaració indagatòria es va suspendre perquè l'actual diputada d'ERC es trobava en aïllament per contacte estret amb un positiu de coronavirus. "Afronto el judici amb tranquil·litat i serenitat, però amb prudència. He d'estar preparada per qualsevol cosa que passi", afirma.

