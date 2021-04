Antonio Hidalgo: "Mentalment era molt important guanyar"

El valor de la victòria: "Era un partit capital i en aquesta situació aconseguir la victòria era molt important mentalment. Al principi del partit no hem començat gens bé, però després del gol hem estat una mica millor. Per la nostra dreta trobaven massa situacions i al descans hem fet un ajust que ens ha permès estar més còmodes a la segona meitat. Segurament ha estat el partit amb menys pilota de l'any, però era molt important treure aquests tres punts".

Tres punts i porteria a zero: "És una cosa que parlem molt amb els nostres jugadors sobre ser fiables en els moments sense pilota. Avui teníem al davant un equip que té molt de talent i no és fàcil aguantar. Crec que hem defensat molt bé. Crec molt amb aquesta gent i els jugadors creuen amb el que fem. Avui hem gestionat bé aquests minuts que altres dies ens han penalitzat".

Llàgrimes de Grego Sierra i Ian Mackay: "És una victòria molt important i al final som persones i patim. Ells pateixen molt, ho patim tots. És important aquesta porteria a zero, aconseguint ser molt fiabls al darrere. Avui hem aprofitat la nostra ocasió. Hi ha hagut partits que hem estat superiors als rivals i no ha arribat el gol".

L'equip ha renunciat a tenir la pilota?: "El pla de partit que tenia era tenir una mica més la pilota. Sabia que en aquest moment que estem no és fàcil tenir molt la pilota ni atacar espais contra Raíllo o Valjent, per mi la millor parella de la categoria. Després del gol hem fet un pas endarrere. Quan et poses per davant tens la necessitat que passi el temps ràpid".

Situació de l'equip: "En aquests moments el més important, després de passar tot el que hem passat des del primer dia de la lliga, és que els jugadors continuïn creient amb el que fem. M'agrada ser més protagonista amb la pilota, però hi ha dies que no es pot. Avui ens hem protegit més amb el rival que teníem. Els jugadors que han entrat de la banqueta han entrat amb fe. Ara vindrà un partit molt i molt exigent".

