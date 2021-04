Què es pot fer i què no a partir d'avui?

Aquest dilluns s'aixeca el confinament comarcal i la mobilitat per tota Catalunya passa a ser oberta. A més, els restaurants dels centres comercials poden obrir dins de la franja horària de 7:30 a 17 h i tots alumnes de batxillerat i cicles formatius poden tornar a fer les classes presencials, ja que fins ara havien de seguir un sistema híbrid. Dit això, hi ha altres mesures importants que detallem a continuació:

Mobilitat

D'entrada, es posa fi al confinament comarcal i es permet la lliure circulació per tot Catalunya, com a mínim durant set dies. A més, no estarà restringida a la bombolla de convivència, sinó que es permetrà la mobilitat amb qualsevol grup. Tanmateix, es manté vigent, la restricció de fins a 6 persones en les trobades socials, però ja no caldrà que siguin de dues bombolles diferents. El toc de queda nocturn continua vigent, a partir de les 22 h a les 6 h.

No està permès sortir de Catalunya, perquè continua vigent el tancament perimetral de les comunitats autònomes. Només es podrà sortir de Catalunya amb motius justificats per les excepcions previstes: mobilitat laboral, visita mèdica, estudis, retorn al lloc de residència habitual, cura de persones grans, menors o amb dependència, o també dels menors en cas que els progenitors estiguin separats, exàmens inajornables o causes de força major.

Restauració

La principal novetat és que està permesa l'obertura de bars i restaurants a l'interior de centres comercials, fins ara tancats. Ho faran amb les mateixes condicions que la resta de locals de restauració, és a dir, de dos quarts de vuit del matí fins a les cinc de la tarda. Fins a les 22 h, servei per emportar, i fins a les 23 h, servei a domicili. A més, les taules han de ser, com a molt, de 4 persones o d'una unitat de convivència.

D'altra banda, els hotels poden oferir servei de restauració, tot i que amb un aforament del 30% a l'interior i del 100% a les terrasses. Així mateix, el Procicat estudia permetre als restaurants servir sopars primer a les terrasses i després a l'interior. Així ho va dir el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ahir diumenge.

Comerç

Des d'avui poden obrir tots els comerços, sense limitació de superfície amb un aforament màxim del 30%. Tampoc hi ha cap restricció per obrir en cap de setmana i l'horari de tancament és a les 21 h.

Publicitat

Esport

Pel que fa a l'esport, l'aforament del públic passa del 30% al 50% en competicions d'esport federat que es disputin en llocs tancats. Així i tot, a l'aire lliure, es manté el públic al 50%. Dit això, es permet als gimnasos obrir amb un aforament màxim també del 50%, sempre que acreditin la ventilació adequada, i amb cita prèvia. Quant a les piscines, l'aforament és del 50%.

Educació

Seguidament, la principal diferència respecte a l'última setmana en l'àmbit educatiu és que tots alumnes de batxillerat i cicles formatius podran tornar a fer les classes presencials, ja que fins ara havien de seguir un sistema híbrid. Pel que fa a la resta d'etapes, infantil, primària i ESO mantenen l'ensenyament presencial. I quant a la universitat, poden fer classes presencials amb un 30% màxim d'aforament.

Oci i cultura

La principal novetat és que poden obrir espais infantils lúdics al 30%, sense servei de restauració. Els equipaments culturals -teatre, cinema, sales de concerts i d'exposicions- mantenen l'obertura al públic amb un 50% d'aforament, i amb un màxim de 1.000 persones assegudes- a l'aire lliure o en espais amb reforç de ventilació. Si no és així, el màxim és de 500 persones assegudes.

Així mateix, els espectacles han d'acabar a les 22 h i amb l'entrada es pot acreditar arribar al domicili més tard del toc de queda. Les activitats de la cultura popular tenen el mateix aforament, al 50%, sempre que siguin estàtiques i en llocs perimetrals.

Religió

L'aforament en els centres religiosos passa a ser del 50%. Màxim 1.000 persones, amb ventilació reforçada o a l'exterior. Si no, 500 persones.

Publicitat