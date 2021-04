Sabadell rep un milió d'euros de la Diputació per iniciar les obres del Portal Sud

Les primeres obres del nou Portal Sud començaran el segon semestre d'aquest any. Així ho ha informat la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, després d'anunciar en roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local que l'Ajuntament de Sabadell ja ha rebut la primera subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació de Barcelona que permetrà sufragar el projecte. L'any que ve es preveu que l'ens provincial faci efectiu el traspàs de la mateixa quantitat, de manera que en total aportarà 2 milions d'euros. Tot el projecte està pressupostat en 5,4 milions d'euros i la diferència l'aporta el consistori.

En primer lloc es construirà una rotonda que permetrà diversificar l'accés al sud de la ciutat i pacificar la carretera de l'aeroport. La rotonda estarà situada en els terrenys que hi ha entre el carrer de Costa i Deu i la carretera de Bellaterra, tindrà 90 metres de diàmetre –una mica menys de la meitat que l'elevada de la C-58–, serà de dos carrils i tindrà quatre sortides. La licitació d'aquesta fase del projecte és "a punt de fer-se", segons Molina, pas previ imprescindible a la posterior adjudicació i inici d'obres, previst entre els mesos de juliol a desembre.



Una de les quatre sortides de la rotonda permetrà sortir directament a la C-58 passant per un viaducte sobre el Riu-sec; una altra permetrà dirigir-se cap a Gràcia pel carrer de Costa i Deu, i també connectarà amb la Gran Via i la carretera de Bellaterra. També es preveu fer un pas soterrat per a vehicles entre la carretera de Bellaterra i la Gran Via amb un carril separat per a bicicletes i vianants.

Per Mar Molina aquesta subvenció i el pas endavant en el projecte "deixa clara la voluntat de fer una transformació que tots esperem". La regidora ha destacat que es tracta d'una aportació econòmica que es negociava des del 2009 i que per diferents circumstàncies no s'havia arribat a formalitzar mai.

Tres governs, quatre anys

El Portal Sud va ser un dels principals projectes en què des del 2017 van treballar els governs de Juli Fernàndez (ERC) i Maties Serracant (Crida per Sabadell), ara ja fa quatre anys. En el seu cas, la tasca va consistir especialment a dissenyar el projecte i impulsar els tràmits administratius que permetessin fer-lo, com va ser negociar la cessió d'uns terrenys de 1.500 metres quadrats de la gestora aeroportuària Aena que van implicar fer canvis urbanístics i finalment, per calendari va acabar aprovant el govern de Marta Farrés al ple de desembre del 2019.

